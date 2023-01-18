В Свердловской области разработали аппарат для круглосуточного контроля сахара в крови

В Свердловской области создали биосенсер для контроля сахара в крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские ученые создали биосенсер, который поможет непрерывно отслеживать уровень глюкозы в крови. Данная разработка рассчитана на пациентов с сахарным диабетом. Биосенсер сможет полностью заменить популярный американский глюкометр. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

«Свердловские ученые разработали биосенсер, который будет контролировать уровень сахара в крови. Биосенсер позволит непрерывно оценивает уровень глюкозы. Данная отечественная разработка поможет пациентам не зависеть от поставок популярного американского глюкометра», — отметила Ковтун.

Ранее URA.RU писало, что ученые УрФУ разработали устройство для определения уровня холестерина в крови. Чип напечатан на 3D-принтере, что, в свою очередь, облегчает процесс производства устройства.