В Екатеринбурге запустили обсуждение по второму Академическому. Фото

В "РСГ-Академическое" заявляли, что готовы начать строительство второй очереди в 2023 году Владимир Жабриков © URA.RU

Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, где начнут строить вторую очередь Академического, стартовали в Екатеринбурге. До 10 февраля горожане могут делиться своими предложениями по проекту, следует из документов на официальном городском портале.

«Извещаем о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Лучистая – перспективная магистральная улица общегородского значения – русло реки Шиловки – перспективный проезд – Полевской тракт – улица Перспективная – ЕКАД», — говорится в сообщении чиновников.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Кортрос»), эта территория войдет в проект „Академический-2“. «Администрация Екатеринбурга изменила в правилах застройки и землепользования назначение указанного участка на земли жилой застройки, подготовлена документация по планировке территории, которая и вынесена на общественные обсуждения», — рассказали в компании. Всего же площадь территории для проекта „Академический-2“ составляет 1167 гектаров, это земли в районе участка улиц Новосибирской, Лучистой, ЕКАД, Полевского тракта.

Обсуждения продлятся до 10 февраля, экспозиция проектов уже появилась в холле на втором этаже здания администрации на проспекте Ленина, 24а. Ранее URA.RU сообщало, что площадь жилой застройки в «Академическом — 2» составит 8,7 млн квадратных метров. Здесь смогут жить 292 тысячи человек.

Вариант планировочного решения застройки территории Скрин с сайта администрации Екатеринбурга