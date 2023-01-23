Депутаты объединились для расширения возможностей маткапитала для бедных

Депутаты Госдумы планируют разрешить тратить маткапитал на коммуналку

23 января 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России есть семьи, у которых могут отобрать детей из-за низких доходов, напомнили депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев поддержал предложение депутата Госдумы РФ, члена комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Яны Лантратовой по расширению возможностей маткапитала для бедных семей. Так они бы смогли расплатиться с долгами по коммунальным платежам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Дмитрий Гусев. «Наша полемика об использовании материнского капитала с однопартийцем Яной Лантратовой привела нас к соглашению. Она права — есть отдельные семьи, которые находятся на грани выживания. Даже не бедные, а беднее бедных. Эти семьи часто не могут оплатить элементарные счета, копят задолженности, к ним приходят судебные приставы. Их могут выселить из жилья и отобрать детей, потому что не могут их содержать. Мы встретились с Яной и обсуждаем, что делать с такими людьми, с такими семьями. Дать им возможность частью маткапитала гасить задолженности по ЖКХ, придумать им специальное пособие, сдерживать для них тарифы по ЖКХ. Ситуация действительно острая. Но, уверен, вместе мы найдем решение», — сказал Дмитрий Гусев. Ранее депутаты расходились во мнениях. Гусев выступал за традиционное использование сертификата. «Напомню, Яна предложила разрешить использование маткапитала на оплату ЖКХ. Я выступил против, потому что маткапитал задуман так, чтобы дети были обеспечены жильем и образованием. Яна Лантратова предложила предусмотреть в особых случаях возможность гасить долги по ЖКХ частью материнского капитала. Это отдельная проблема, о которой пока, никто кроме Яны, не задумывался. Да, конечно, неприятно признавать, что у нас есть такие семьи, но это факт», — объяснил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев поддержал предложение депутата Госдумы РФ, члена комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Яны Лантратовой по расширению возможностей маткапитала для бедных семей. Так они бы смогли расплатиться с долгами по коммунальным платежам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Дмитрий Гусев. «Наша полемика об использовании материнского капитала с однопартийцем Яной Лантратовой привела нас к соглашению. Она права — есть отдельные семьи, которые находятся на грани выживания. Даже не бедные, а беднее бедных. Эти семьи часто не могут оплатить элементарные счета, копят задолженности, к ним приходят судебные приставы. Их могут выселить из жилья и отобрать детей, потому что не могут их содержать. Мы встретились с Яной и обсуждаем, что делать с такими людьми, с такими семьями. Дать им возможность частью маткапитала гасить задолженности по ЖКХ, придумать им специальное пособие, сдерживать для них тарифы по ЖКХ. Ситуация действительно острая. Но, уверен, вместе мы найдем решение», — сказал Дмитрий Гусев. Ранее депутаты расходились во мнениях. Гусев выступал за традиционное использование сертификата. «Напомню, Яна предложила разрешить использование маткапитала на оплату ЖКХ. Я выступил против, потому что маткапитал задуман так, чтобы дети были обеспечены жильем и образованием. Яна Лантратова предложила предусмотреть в особых случаях возможность гасить долги по ЖКХ частью материнского капитала. Это отдельная проблема, о которой пока, никто кроме Яны, не задумывался. Да, конечно, неприятно признавать, что у нас есть такие семьи, но это факт», — объяснил депутат.