Идеолог Екатеринбурга вернул контроль над пиар-бюджетами, спасая 300-летие

Татьяна Белик до прихода в мэрию не входила в круг доверенных Сергея Плахотина, но со временем стала одним из главных его помощников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин вернул контроль над МКУ «Столица Урала», которое распоряжается бюджетами на продвижение позитивного образа Екатеринбурга. Директором учреждения стала его протеже Татьяна Белик. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации и подтвердила сама Белик, но с оговоркой.

МКУ «Столица Урала» презентует Екатеринбург на выставках, координирует поездки делегаций, выпускает и распространяет сувенирную продукцию, а также занимается выставочной деятельностью. Годовая смета учреждения — порядка 40 миллионов рублей. Плахотин курирует «Столицу Урала» по своей должности. Но с февраля 2022 года МКУ возглавляла чужой для него человек — ставленница экс-министра инвестиций Виктории Казаковой Ольга Юракова. На прошлой неделе контракт с Юраковой разорвали. Источники утверждали, что поводом для увольнения стали нарушения при закупках, хотя сама Юракова говорила, что решение приостановить трудовые отношения — обоюдное.

«При Юраковой у Плахотина был риск срыва нескольких проектов к 300-летию (будет отмечаться в августе 2023-го — прим. URA.RU). Назначив Белик, он подстраховался. Но при этом не факт, что отставка Юраковой — инициатива именно Плахотина. Вероятно, он просто воспользовался моментом», — поделился источник.

Интересно, что Белик уже была директором МКУ — несколько недель в 2021 году. По распространенной версии, ее скорый уход из учреждения был связан с переутомлением: в сжатые сроки молодому менеджеру пришлось проводить зачистку «Столицы Урала» от представителей старой городской команды. Не обошлось без скандалов.

Но уйдя из МКУ, Белик продолжила помогать Плахотину. В частности, она организовывала работу совета неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове и помогает Плахотину продвигать бренд «Шигир из Екатеринбурга». Около года назад Белик вернулась в «Столицу Урала» на позицию замдиректора. В разговоре с корреспондентом она отметила, что сейчас работает с приставкой «и. о.».