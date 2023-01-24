24 января 2023

Власти Перми раздают сертификаты на поездки детей в лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети отдых. Курган
О летнем отдыхе детей надо задуматься уже сейчас Фото:

В Перми родители могут получить скидку от 30 до 100 процентов на летний отдых детей. Чтобы получить сертификат, надо выбрать лагерь, собрать документы и подать заявление в МФЦ.

«Нужно заполнить заявление в ближайшем филиале МФЦ, получить сертификат в электронном виде и приобрести путевку в выбранный из реестра лагерь с использованием сертификата в течение 15 дней со дня получения. Иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Получить такой сертификат могут не все, а только дети из определенных социальных групп, в том числе малоимущие и инвалиды. Кроме того, власти готовы оплатить не каждый детский лагерь, а только те, что есть в перечне.

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В Перми родители могут получить скидку от 30 до 100 процентов на летний отдых детей. Чтобы получить сертификат, надо выбрать лагерь, собрать документы и подать заявление в МФЦ. «Нужно заполнить заявление в ближайшем филиале МФЦ, получить сертификат в электронном виде и приобрести путевку в выбранный из реестра лагерь с использованием сертификата в течение 15 дней со дня получения. Иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено», — сообщается на сайте мэрии Перми. Получить такой сертификат могут не все, а только дети из определенных социальных групп, в том числе малоимущие и инвалиды. Кроме того, власти готовы оплатить не каждый детский лагерь, а только те, что есть в перечне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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