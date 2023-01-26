Бастрыкин ждет доклад в связи с избиением подростков в Перми

26 января 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин отреагировал на избиение несовершеннолетних в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке, проведенной пермскими следователями по факту массовой драки подростков у магазина «Леруа Мерлен». Материал проверки изъят у полиции следователями пермского регионального СК, отмечается на сайте ведомства. «По инициативе органов следственного управления СКР по Пермскому краю из органов полиции изъят материал проверки о причинении побоев несовершеннолетним из хулиганских побуждений. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба ведомства. Видео с избиением несовершеннолетних на парковке у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» появилась ранее в соцсетях. Причиной конфликта, как сообщалось, стала электронная сигарета. В результате происшествия трое подростков получили различные травмы и обратились за помощью медиков. Личности несовершеннолетних, затеявших драку, установлены, сейчас они, а также их родители опрашиваются следователями. Также изучаются видеозаписи с места происшествия. В отношении пострадавших будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вредя их здоровью.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке, проведенной пермскими следователями по факту массовой драки подростков у магазина «Леруа Мерлен». Материал проверки изъят у полиции следователями пермского регионального СК, отмечается на сайте ведомства. «По инициативе органов следственного управления СКР по Пермскому краю из органов полиции изъят материал проверки о причинении побоев несовершеннолетним из хулиганских побуждений. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба ведомства. Видео с избиением несовершеннолетних на парковке у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» появилась ранее в соцсетях. Причиной конфликта, как сообщалось, стала электронная сигарета. В результате происшествия трое подростков получили различные травмы и обратились за помощью медиков. Личности несовершеннолетних, затеявших драку, установлены, сейчас они, а также их родители опрашиваются следователями. Также изучаются видеозаписи с места происшествия. В отношении пострадавших будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вредя их здоровью.