Бастрыкин ждет доклад в связи с избиением подростков в Перми

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин отреагировал на избиение несовершеннолетних в Перми Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке, проведенной пермскими следователями по факту массовой драки подростков у магазина «Леруа Мерлен». Материал проверки изъят у полиции следователями пермского регионального СК, отмечается на сайте ведомства.

«По инициативе органов следственного управления СКР по Пермскому краю из органов полиции изъят материал проверки о причинении побоев несовершеннолетним из хулиганских побуждений. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Видео с избиением несовершеннолетних на парковке у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» появилась ранее в соцсетях. Причиной конфликта, как сообщалось, стала электронная сигарета. В результате происшествия трое подростков получили различные травмы и обратились за помощью медиков. Личности несовершеннолетних, затеявших драку, установлены, сейчас они, а также их родители опрашиваются следователями. Также изучаются видеозаписи с места происшествия. В отношении пострадавших будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вредя их здоровью.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке, проведенной пермскими следователями по факту массовой драки подростков у магазина «Леруа Мерлен». Материал проверки изъят у полиции следователями пермского регионального СК, отмечается на сайте ведомства. «По инициативе органов следственного управления СКР по Пермскому краю из органов полиции изъят материал проверки о причинении побоев несовершеннолетним из хулиганских побуждений. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба ведомства. Видео с избиением несовершеннолетних на парковке у магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» появилась ранее в соцсетях. Причиной конфликта, как сообщалось, стала электронная сигарета. В результате происшествия трое подростков получили различные травмы и обратились за помощью медиков. Личности несовершеннолетних, затеявших драку, установлены, сейчас они, а также их родители опрашиваются следователями. Также изучаются видеозаписи с места происшествия. В отношении пострадавших будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вредя их здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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