07 февраля 2023

Свердловские парикмахеры бесплатно подстригли бойцов, участвующих в спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барбершоп. Екатеринбург, парикмахер, стрижка, барбершоп, стрижка волос
Парикмахеры посетили воинскую часть и подстригли солдат-участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Парикмахеры из Камышлова Свердловской области съездили в воинскую часть и бесплатно подстригли военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Хочется выразить благодарность парикмахерам из Камышлова, которые бесплатно подстригли мужчин, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе рассказали, что солдат стригли сотрудницы парикмахерской Best и студентки Камышловского гуманитарно-технологического техникума.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Парикмахеры из Камышлова Свердловской области съездили в воинскую часть и бесплатно подстригли военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Хочется выразить благодарность парикмахерам из Камышлова, которые бесплатно подстригли мужчин, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе рассказали, что солдат стригли сотрудницы парикмахерской Best и студентки Камышловского гуманитарно-технологического техникума. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...