Свердловские парикмахеры бесплатно подстригли бойцов, участвующих в спецоперации

08 февраля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Парикмахеры посетили воинскую часть и подстригли солдат-участников СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парикмахеры из Камышлова Свердловской области съездили в воинскую часть и бесплатно подстригли военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Хочется выразить благодарность парикмахерам из Камышлова, которые бесплатно подстригли мужчин, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе рассказали, что солдат стригли сотрудницы парикмахерской Best и студентки Камышловского гуманитарно-технологического техникума. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.

Парикмахеры из Камышлова Свердловской области съездили в воинскую часть и бесплатно подстригли военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Хочется выразить благодарность парикмахерам из Камышлова, которые бесплатно подстригли мужчин, участвующих в СВО», — сказано в сообщении. В пресс-службе рассказали, что солдат стригли сотрудницы парикмахерской Best и студентки Камышловского гуманитарно-технологического техникума. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года.