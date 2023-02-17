Французский политик потребовал остановить Макрона после слов о России

Французский политик Филиппо: заявления Макрона приведут к войне

18 февраля 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Президент Франции не считается с мнением граждан, считает французский политик Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлениями о России не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. С таким прогнозом об участии французской стороны в украинском конфликте выступил французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что Макрон не считается с мнением своих граждан. «Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» — отметил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал заявление Макрона о том, что французы готовы к тому, что конфликт затянется. Филиппо отметил, что при этом президент Франции не интересовался мнением французов. Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Франция оказывает Киеву военную помощь. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у западных партнеров истребители F-16, Макрон не исключает, что такие поставки возможны, передает «Ридус».

Если президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлениями о России не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. С таким прогнозом об участии французской стороны в украинском конфликте выступил французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что Макрон не считается с мнением своих граждан. «Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» — отметил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал заявление Макрона о том, что французы готовы к тому, что конфликт затянется. Филиппо отметил, что при этом президент Франции не интересовался мнением французов. Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Франция оказывает Киеву военную помощь. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у западных партнеров истребители F-16, Макрон не исключает, что такие поставки возможны, передает «Ридус».