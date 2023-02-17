17 февраля 2023

Французский политик потребовал остановить Макрона после слов о России

Французский политик Филиппо: заявления Макрона приведут к войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Президент Франции не считается с мнением граждан, считает французский политик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлениями о России не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. С таким прогнозом об участии французской стороны в украинском конфликте выступил французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что Макрон не считается с мнением своих граждан.

«Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» — отметил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал заявление Макрона о том, что французы готовы к тому, что конфликт затянется. Филиппо отметил, что при этом президент Франции не интересовался мнением французов.

Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Франция оказывает Киеву военную помощь. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у западных партнеров истребители F-16, Макрон не исключает, что такие поставки возможны, передает «Ридус».

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Если президента Франции Эммануэля Макрона с его заявлениями о России не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. С таким прогнозом об участии французской стороны в украинском конфликте выступил французский политик Флориан Филиппо. Он отметил, что Макрон не считается с мнением своих граждан. «Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» — отметил Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Так он прокомментировал заявление Макрона о том, что французы готовы к тому, что конфликт затянется. Филиппо отметил, что при этом президент Франции не интересовался мнением французов. Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ходе ее конфликта с Россией. Франция оказывает Киеву военную помощь. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у западных партнеров истребители F-16, Макрон не исключает, что такие поставки возможны, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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