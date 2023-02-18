Генсек НАТО испугался победы Путина на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине лидеры других стран последуют его примеру. Об этом заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Самый большой риск — это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего», — высказался Столтенберг. Трансляция ведется на
Он отметил, что некоторые высказывают опасения по поводу возможной эскалации из-за западной поддержки Украины. По словам генсека альянса, в такой ситуации нет вариантов без рисков.
Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, считают в Минобороны Германии. Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя вооружение Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Победа ВСУ с каждым днем все менее вероятна, цитирует Nation News обозревателя Die Welt Кристофа Шильца.
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