Генсек НАТО испугался победы Путина на Украине

18 февраля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг ответил на опасения по поводу эскалации на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине лидеры других стран последуют его примеру. Об этом заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. «Самый большой риск — это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего», — высказался Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО . Он отметил, что некоторые высказывают опасения по поводу возможной эскалации из-за западной поддержки Украины. По словам генсека альянса, в такой ситуации нет вариантов без рисков. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, считают в Минобороны Германии. Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя вооружение Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Победа ВСУ с каждым днем все менее вероятна, цитирует Nation News обозревателя Die Welt Кристофа Шильца.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине лидеры других стран последуют его примеру. Об этом заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. «Самый большой риск — это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего», — высказался Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО. Он отметил, что некоторые высказывают опасения по поводу возможной эскалации из-за западной поддержки Украины. По словам генсека альянса, в такой ситуации нет вариантов без рисков. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, считают в Минобороны Германии. Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя вооружение Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Победа ВСУ с каждым днем все менее вероятна, цитирует Nation News обозревателя Die Welt Кристофа Шильца.