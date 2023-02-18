Генсек НАТО испугался победы Путина на Украине

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг ответил на опасения по поводу эскалации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине лидеры других стран последуют его примеру. Об этом заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Самый большой риск — это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего», — высказался Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО.

Он отметил, что некоторые высказывают опасения по поводу возможной эскалации из-за западной поддержки Украины. По словам генсека альянса, в такой ситуации нет вариантов без рисков.

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, считают в Минобороны Германии. Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя вооружение Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Победа ВСУ с каждым днем все менее вероятна, цитирует Nation News обозревателя Die Welt Кристофа Шильца.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине лидеры других стран последуют его примеру. Об этом заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. «Самый большой риск — это риск того, что Путин победит. Если Путин одержит победу на Украине, то его сигнал другим лидерам будет в том, что они могут использовать силу для того, чтобы добиться своего», — высказался Столтенберг. Трансляция ведется на сайте НАТО. Он отметил, что некоторые высказывают опасения по поводу возможной эскалации из-за западной поддержки Украины. По словам генсека альянса, в такой ситуации нет вариантов без рисков. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, считают в Минобороны Германии. Запад толкает мир к апокалипсису, поставляя вооружение Украине, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Победа ВСУ с каждым днем все менее вероятна, цитирует Nation News обозревателя Die Welt Кристофа Шильца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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