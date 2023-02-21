Депутат Госдумы Гусев: отпуск военных не скажется на боеспособности армии в зоне СВО

21 февраля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, у военных должна быть возможность увидеться с семьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Двухнедельный отпуск для военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне спецоперации, который пообещал президент РФ Владимир Путин, не скажется на боеспособности подразделений. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, Дмитрий Гусев. «Это правильное решение, ведь вопрос об отпуске стоит уже давно. У нас по уставу командир принимает решение об отпусках так, чтобы не страдала боеспособность подразделения. То, что президент и главнокомандующий принял решение об обязательном отпуске по две недели два раза в год, всех успокоило и задало какие-то правила», — сказал Дмитрий Гусев. Ранее во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода. По словам главы государства, у бойцов должна быть возможность навестить свои семьи.

Двухнедельный отпуск для военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне спецоперации, который пообещал президент РФ Владимир Путин, не скажется на боеспособности подразделений. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы («Справедливая Россия — За правду»), член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, Дмитрий Гусев. «Это правильное решение, ведь вопрос об отпуске стоит уже давно. У нас по уставу командир принимает решение об отпусках так, чтобы не страдала боеспособность подразделения. То, что президент и главнокомандующий принял решение об обязательном отпуске по две недели два раза в год, всех успокоило и задало какие-то правила», — сказал Дмитрий Гусев. Ранее во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода. По словам главы государства, у бойцов должна быть возможность навестить свои семьи.