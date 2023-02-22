Володин запретил США общаться с Россией на языке ультиматумов

Володин: с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов

Вячеслав Володин обвинил США в разрушении стабильности в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США не должны общаться с Россией на языке ультиматумов, так как сложившаяся мировая обстановка является итогом внешней политики Вашингтона. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона. Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [президент США Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — написал Володин в telegram-канале .

По его словам, США разрушили международную стабильность и ввергли мир в состояние конфликтов. США прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения по вопросам глобальной безопасности, высказался Володин.

Так Володин высказался о предложении президента России Владимира Путин приостановить действие договора с США о мерах сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдума рассмотрит предложение на заседании. В США заявили, что не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения РФ, передает Nation News.