Володин запретил США общаться с Россией на языке ультиматумов

Володин: с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов
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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин обвинил США в разрушении стабильности в мире Фото:

США не должны общаться с Россией на языке ультиматумов, так как сложившаяся мировая обстановка является итогом внешней политики Вашингтона. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона. Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [президент США Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — написал Володин в telegram-канале.

По его словам, США разрушили международную стабильность и ввергли мир в состояние конфликтов. США прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения по вопросам глобальной безопасности, высказался Володин.

Так Володин высказался о предложении президента России Владимира Путин приостановить действие договора с США о мерах сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдума рассмотрит предложение на заседании. В США заявили, что не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения РФ, передает Nation News.

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США не должны общаться с Россией на языке ультиматумов, так как сложившаяся мировая обстановка является итогом внешней политики Вашингтона. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим. Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона. Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине [президент США Джо] Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — написал Володин в telegram-канале. По его словам, США разрушили международную стабильность и ввергли мир в состояние конфликтов. США прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения по вопросам глобальной безопасности, высказался Володин. Так Володин высказался о предложении президента России Владимира Путин приостановить действие договора с США о мерах сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдума рассмотрит предложение на заседании. В США заявили, что не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения РФ, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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