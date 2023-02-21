В Перми срывается важнейший проект к 300-летию города

В Перми подрядчики опаздывают с ремонтом фасадов 10 домов к 300-летию города

22 февраля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Пермские власти пообещали, что будут торопиться с фасадами, но риск есть Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми подрядчики не успевают к юбилею города установить подсветку на 10 домов из запланированных 87 из-за опоздания по ремонту фасадов. Масштабный проект капремонта зданий является одним из ключевых в подготовке к празднованию 300-летия города. О возможном переносе сроков окончания работ заявил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству 22 февраля, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний момент в зоне риска — фасады 10 зданий. Составлен более уточненный график по реализации работ. Задача в любом случае стоит к празднованию Дня города окончить», — рассказал Мясоедов. Он уточнил, что работы без остановок ведутся везде, но некоторым подрядчикам нужно ускориться. Из-за сдвигающихся сроков окончания ремонта на некоторых зданиях власти могут не успеть к лету смонтировать архитектурную подсветку на фасадах. Но Мясоедов заверил, что работы по монтажу подсветки займут не больше трех месяцев, а ее установкой можно заниматься параллельно с ведущимися работами. Ситуация контролируется министерством ЖКХ и Фондом капремонта Пермского края. По данным источника агентства, во многом срыв сроков ремонта фасадов связан с действиями краевого фонда капремонта. Он не успевает вовремя организовывать процедуры по ремонту, а проект по фасадам город реализует совместно с фондом: какие-то дома делает мэрия, какие-то — фонд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми подрядчики не успевают к юбилею города установить подсветку на 10 домов из запланированных 87 из-за опоздания по ремонту фасадов. Масштабный проект капремонта зданий является одним из ключевых в подготовке к празднованию 300-летия города. О возможном переносе сроков окончания работ заявил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству 22 февраля, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний момент в зоне риска — фасады 10 зданий. Составлен более уточненный график по реализации работ. Задача в любом случае стоит к празднованию Дня города окончить», — рассказал Мясоедов. Он уточнил, что работы без остановок ведутся везде, но некоторым подрядчикам нужно ускориться. Из-за сдвигающихся сроков окончания ремонта на некоторых зданиях власти могут не успеть к лету смонтировать архитектурную подсветку на фасадах. Но Мясоедов заверил, что работы по монтажу подсветки займут не больше трех месяцев, а ее установкой можно заниматься параллельно с ведущимися работами. Ситуация контролируется министерством ЖКХ и Фондом капремонта Пермского края. По данным источника агентства, во многом срыв сроков ремонта фасадов связан с действиями краевого фонда капремонта. Он не успевает вовремя организовывать процедуры по ремонту, а проект по фасадам город реализует совместно с фондом: какие-то дома делает мэрия, какие-то — фонд.