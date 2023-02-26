На месте ветхо-аварийного жилья возведут три здания высотой 7,8 и 9 этажей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Мэрия Челябинска разрешила застройщику ООО «Финтек» строить новый микрорайон в Ленинском районе в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров. Информация об этом размещена на сайте мэрии Челябинска.

«Запрос от ООО СЗ „Финтек“ от 13 января 2023 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 1,96 (нормативное значение — 1,6) в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше по улице Стахановцев в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается в документации.

Речь идет о трех многоквартирных домах высотой 7, 8 и 9 этажей, которые возведут в рамках программы реновации на месте аварийных домов в Ленинском районе. Застройщику разрешили увеличить коэффициент плотности застройки в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров в Ленинском районе.

Документ также объясняет причины, по которым строительство было одобрено вопреки мнению жителей района. Основной вопрос с газопроводом разрешен, поскольку он проходит по границе участка. Коэффициент озеленения соответствует нормам. Что касается коэффициента плотности застройки всего квартала, то он соответствует норме — 1,21. К тому же, санитарно-эпидемиологические требования не нарушены. Нормам будут соответствовать и парковки на 112 мест.

Ранее челябинцы не одобрили строительство нового ЖК застройщиком ООО «Финтек» в частном секторе Ленинского района по улице Стахановцев на месте четырех ветхо-аварийных домов. На публичные слушания 9 февраля пришли более 70 возмущенных жителей Ленинского района.

Застройщику разрешили увеличить коэффициент плотности застройки в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров в Ленинском районе Скрин: публичная карта «Роскадастр»