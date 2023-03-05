05 марта 2023
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В ХМАО на среднюю зарплату можно купить 1800 литров бензина

ХМАО занял четвертое место в России по доступности бензина
© Служба новостей «URA.RU»
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В январе средняя цена за литр бензина составила 45 рублей Фото:

В ХМАО средняя цена за литр бензина по итогам января составила 44 рубля 58 копеек. Исходя из средней зарплаты, работающий житель округа может купить 1871 литр топлива, сообщают эксперты РИА Рейтинг.

«Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе, в ХМАО составляет 1871 литр. За 2022 год бензин подешевел на 7.6%», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на исследование экспертов.

По показателю доступности бензина ХМАО занял четвертое место среди регионов России. В рейтинге лидирует соседний ЯНАО, второе и третье место заняли Москва и Чукотский автономный округ.

Ранее URA.RU рассказало, что в десяти городах ХМАО снизились цены на бензин. Самое дешевое топливо продается на заправке между Мегионом и Нижневартовском.

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В ХМАО средняя цена за литр бензина по итогам января составила 44 рубля 58 копеек. Исходя из средней зарплаты, работающий житель округа может купить 1871 литр топлива, сообщают эксперты РИА Рейтинг. «Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе, в ХМАО составляет 1871 литр. За 2022 год бензин подешевел на 7.6%», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на исследование экспертов. По показателю доступности бензина ХМАО занял четвертое место среди регионов России. В рейтинге лидирует соседний ЯНАО, второе и третье место заняли Москва и Чукотский автономный округ. Ранее URA.RU рассказало, что в десяти городах ХМАО снизились цены на бензин. Самое дешевое топливо продается на заправке между Мегионом и Нижневартовском.
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