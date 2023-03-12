12 марта 2023
11 марта 2023

Свердловский участник спецоперации встретился с первоклассниками. Фото

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, военная база, солдат, зимняя война, командный пункт, сво, война зимой
Виталий Латушко встретился с гимназистами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Новоуральского союза ветеранов боевых действий, офицер МВД и участник спецоперации на Украине Виталий Латушко встретился с первоклассниками местной гимназии. Он поблагодарил детей за письма, которые они отправили на фронт, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

«Виталий Латушко, который совсем недавно вернулся из зоны боевых действий, посетил нашу гимназию. Он встретился с учениками первого класса и поблагодарил их за письма», — пишет пресс-служба МАОУ «Гимназия» в соцсети «ВКонтакте».

Латушко заявил, что письма от школьников придают сил бойцам на фронте. Сам он, находясь в зоне боевых действий, получил несколько писем, как раз от учеников из этого класса. «Все это время он хранил письма, а позже хочет передать их в музей», — пишет пресс-служба гимназии.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ключевая цель операции — защита мирного населения ДНР.

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Председатель Новоуральского союза ветеранов боевых действий, офицер МВД и участник спецоперации на Украине Виталий Латушко встретился с первоклассниками местной гимназии. Он поблагодарил детей за письма, которые они отправили на фронт, сообщает пресс-служба образовательного учреждения. «Виталий Латушко, который совсем недавно вернулся из зоны боевых действий, посетил нашу гимназию. Он встретился с учениками первого класса и поблагодарил их за письма», — пишет пресс-служба МАОУ «Гимназия» в соцсети «ВКонтакте». Латушко заявил, что письма от школьников придают сил бойцам на фронте. Сам он, находясь в зоне боевых действий, получил несколько писем, как раз от учеников из этого класса. «Все это время он хранил письма, а позже хочет передать их в музей», — пишет пресс-служба гимназии. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ключевая цель операции — защита мирного населения ДНР.
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