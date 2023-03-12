12 марта 2023
11 марта 2023

Статью курганского ученого впервые опубликовали в английском журнале

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие археологического проекта «Аркаим – древнее наследие Урала» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, археология, выставка аркаим древнее наследие урала, музей истории и археологии урала
Статью написал руководитель археологической лаборатории КГУ в соавторстве с тремя учеными Фото:

Научную статью руководителя археологической лаборатории Курганского госуниверситета Игоря Новикова опубликовали в одном из ведущих мировых изданий по археологии «Journal of Field Archaeology» (Великобритания). Об этом сообщили в пресс-службе КГУ.

«Научная статья руководителя археологической лаборатории Игоря Новикова опубликована в журнале „Journal of Field Archaeology“. Журнал издается в Великобритании. Статья посвящена радиоуглеродному датированию погребений позднего бронзового века с Большого Урала (Степное Зауралье и Северный Казахстан). Она написана в соавторстве с известными специалистами по бронзовому веку Финн Шрайбер (Германия), Ольгой Корочковой (Россия) и Эммой Усмановой (Казахстан)», — говорится в сообщении вуза. Это первая статья курганских археологов в журнале такого уровня, отметили в КГУ.

Ранее URA.RU писало, что курганские археологи нашли поселение каменного века. В 2022-м году ученые участвовали в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области, где было обнаружено ранее неизвестное сезонное поселение. На берегу реки или старицы располагался поселок неолита, которому более семи тысяч лет.

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Научную статью руководителя археологической лаборатории Курганского госуниверситета Игоря Новикова опубликовали в одном из ведущих мировых изданий по археологии «Journal of Field Archaeology» (Великобритания). Об этом сообщили в пресс-службе КГУ. «Научная статья руководителя археологической лаборатории Игоря Новикова опубликована в журнале „Journal of Field Archaeology“. Журнал издается в Великобритании. Статья посвящена радиоуглеродному датированию погребений позднего бронзового века с Большого Урала (Степное Зауралье и Северный Казахстан). Она написана в соавторстве с известными специалистами по бронзовому веку Финн Шрайбер (Германия), Ольгой Корочковой (Россия) и Эммой Усмановой (Казахстан)», — говорится в сообщении вуза. Это первая статья курганских археологов в журнале такого уровня, отметили в КГУ. Ранее URA.RU писало, что курганские археологи нашли поселение каменного века. В 2022-м году ученые участвовали в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области, где было обнаружено ранее неизвестное сезонное поселение. На берегу реки или старицы располагался поселок неолита, которому более семи тысяч лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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