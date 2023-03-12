Статью курганского ученого впервые опубликовали в английском журнале

Статью написал руководитель археологической лаборатории КГУ в соавторстве с тремя учеными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Научную статью руководителя археологической лаборатории Курганского госуниверситета Игоря Новикова опубликовали в одном из ведущих мировых изданий по археологии «Journal of Field Archaeology» (Великобритания). Об этом сообщили в пресс-службе КГУ.

«Научная статья руководителя археологической лаборатории Игоря Новикова опубликована в журнале „Journal of Field Archaeology“. Журнал издается в Великобритании. Статья посвящена радиоуглеродному датированию погребений позднего бронзового века с Большого Урала (Степное Зауралье и Северный Казахстан). Она написана в соавторстве с известными специалистами по бронзовому веку Финн Шрайбер (Германия), Ольгой Корочковой (Россия) и Эммой Усмановой (Казахстан)», — говорится в сообщении вуза. Это первая статья курганских археологов в журнале такого уровня, отметили в КГУ.

Ранее URA.RU писало, что курганские археологи нашли поселение каменного века. В 2022-м году ученые участвовали в раскопках поселения «Исетское-3» на юге Тюменской области, где было обнаружено ранее неизвестное сезонное поселение. На берегу реки или старицы располагался поселок неолита, которому более семи тысяч лет.