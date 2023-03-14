Тюменцы побили рекорд по числу разводов

Тюменская область в январе 2023 года побила восьмилетний рекорд по разводам

15 марта 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

За первый месяц текущего года в Тюменской области официально расстались 597 пар (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Количество разводов в Тюменской области в январе 2023 года составило 597 случаев: показатель стал самым большим, по сравнению с аналогичными периодами за последние восемь лет. Такие данные приводятся в статистике Росстата. «Сведения о числе разводов за январь 2023 года. Тюменская область — 597», — говорится в статистике, представленной на сайте Росстата. Согласно данным ведомства за период с 2016 года, в январе 2023-го тюменцы разводились чаще, чем за аналогичные месяцы восьми прошлых лет. Так, меньше всего расторжений браков было зарегистрировано в 2019 году — 443. Ближе всего к рекорду 2023 года жители области были в 2020-м, когда органы ЗАГС расторгли браки 590 пар.

Количество разводов в Тюменской области в январе 2023 года составило 597 случаев: показатель стал самым большим, по сравнению с аналогичными периодами за последние восемь лет. Такие данные приводятся в статистике Росстата. «Сведения о числе разводов за январь 2023 года. Тюменская область — 597», — говорится в статистике, представленной на сайте Росстата. Согласно данным ведомства за период с 2016 года, в январе 2023-го тюменцы разводились чаще, чем за аналогичные месяцы восьми прошлых лет. Так, меньше всего расторжений браков было зарегистрировано в 2019 году — 443. Ближе всего к рекорду 2023 года жители области были в 2020-м, когда органы ЗАГС расторгли браки 590 пар.