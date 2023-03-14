14 марта 2023

Тюменцы побили рекорд по числу разводов

Тюменская область в январе 2023 года побила восьмилетний рекорд по разводам
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, прохожие, пешеходы, мужчина и женщина
За первый месяц текущего года в Тюменской области официально расстались 597 пар (архивное фото) Фото:

Количество разводов в Тюменской области в январе 2023 года составило 597 случаев: показатель стал самым большим, по сравнению с аналогичными периодами за последние восемь лет. Такие данные приводятся в статистике Росстата.

«Сведения о числе разводов за январь 2023 года. Тюменская область — 597», — говорится в статистике, представленной на сайте Росстата.

Согласно данным ведомства за период с 2016 года, в январе 2023-го тюменцы разводились чаще, чем за аналогичные месяцы восьми прошлых лет. Так, меньше всего расторжений браков было зарегистрировано в 2019 году — 443. Ближе всего к рекорду 2023 года жители области были в 2020-м, когда органы ЗАГС расторгли браки 590 пар.

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Количество разводов в Тюменской области в январе 2023 года составило 597 случаев: показатель стал самым большим, по сравнению с аналогичными периодами за последние восемь лет. Такие данные приводятся в статистике Росстата. «Сведения о числе разводов за январь 2023 года. Тюменская область — 597», — говорится в статистике, представленной на сайте Росстата. Согласно данным ведомства за период с 2016 года, в январе 2023-го тюменцы разводились чаще, чем за аналогичные месяцы восьми прошлых лет. Так, меньше всего расторжений браков было зарегистрировано в 2019 году — 443. Ближе всего к рекорду 2023 года жители области были в 2020-м, когда органы ЗАГС расторгли браки 590 пар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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