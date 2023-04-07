В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта

Глава парламента Крыма Константинов: регионы Украины должны сами выбрать себе страну

08 апреля 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Владимир Константинов заявил, что некоторые регионы бывшей Украины всегда были частью русского мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Разные регионы бывшей Украины должны выбрать свои политические сценарии. Об этом рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что эта мера поможет урегулировать украинский конфликт. «Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — рассказал Владимир Константинов РИА Новости. Он отметил, что среди них существуют исконно русские земли, которые всегда были важной частью русского мира. А есть те, которые неотделимы от «несостоявшегося украинского государства», считает Константинов. Статья по теме Власти РФ выбрали, кто станет гарантом порядка в новых регионах Глава парламенты республики считает, что к первой группе принадлежат Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области. При этом форма управления в них может быть выбрана в зависимости от предпочтений граждан, они не должны войти в состав России, как это случилось с новыми российскими территориями: Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Они могут предпочесть государственную самостоятельность. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. За вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство регионов. В Японии киевские власти призвали отказаться от притязаний на эти субъекты, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разные регионы бывшей Украины должны выбрать свои политические сценарии. Об этом рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что эта мера поможет урегулировать украинский конфликт. «Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — рассказал Владимир Константинов РИА Новости. Он отметил, что среди них существуют исконно русские земли, которые всегда были важной частью русского мира. А есть те, которые неотделимы от «несостоявшегося украинского государства», считает Константинов. Глава парламенты республики считает, что к первой группе принадлежат Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области. При этом форма управления в них может быть выбрана в зависимости от предпочтений граждан, они не должны войти в состав России, как это случилось с новыми российскими территориями: Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Они могут предпочесть государственную самостоятельность. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. За вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство регионов. В Японии киевские власти призвали отказаться от притязаний на эти субъекты, передает «Национальная служба новостей».