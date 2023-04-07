Разные регионы бывшей Украины должны выбрать свои политические сценарии. Об этом рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что эта мера поможет урегулировать украинский конфликт.
«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — рассказал Владимир Константинов РИА Новости. Он отметил, что среди них существуют исконно русские земли, которые всегда были важной частью русского мира. А есть те, которые неотделимы от «несостоявшегося украинского государства», считает Константинов.
Глава парламенты республики считает, что к первой группе принадлежат Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области. При этом форма управления в них может быть выбрана в зависимости от предпочтений граждан, они не должны войти в состав России, как это случилось с новыми российскими территориями: Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Они могут предпочесть государственную самостоятельность.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. За вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство регионов. В Японии киевские власти призвали отказаться от притязаний на эти субъекты, передает «Национальная служба новостей».
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Разные регионы бывшей Украины должны выбрать свои политические сценарии. Об этом рассказал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что эта мера поможет урегулировать украинский конфликт. «Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — рассказал Владимир Константинов РИА Новости. Он отметил, что среди них существуют исконно русские земли, которые всегда были важной частью русского мира. А есть те, которые неотделимы от «несостоявшегося украинского государства», считает Константинов. Глава парламенты республики считает, что к первой группе принадлежат Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области. При этом форма управления в них может быть выбрана в зависимости от предпочтений граждан, они не должны войти в состав России, как это случилось с новыми российскими территориями: Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Они могут предпочесть государственную самостоятельность. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов. За вступление в состав РФ проголосовало абсолютное большинство регионов. В Японии киевские власти призвали отказаться от притязаний на эти субъекты, передает «Национальная служба новостей».