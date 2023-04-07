Власти РФ выбрали, кто станет гарантом порядка в новых регионах

В непростой ситуации страна будет опираться на них

07 апреля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники силовых ведомств на Донбассе станут проводниками решений российских властей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российские власти определили категорию населения, на которую они могут опереться в новых регионах. На заседании правительства 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новом порядке выплаты пенсий бывшим военнослужащим и силовикам, проживающим в Донбассе, Запорожье и Херсонской области. Эксперты объяснили URA.RU, что власти таким образом мотивируют сотрудников правоохранительных органов помогать поддерживать порядок и безопасность на новых территориях. Вступительное слово Мишустин начал с темы интеграции новых регионов в российское правовое поле. «Рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей. Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур», — сказал премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об особом порядке выплаты пенсий бывшим военным и силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, пенсии будут назначаться по российским нормам уже с 1 июля 2023 года. Для этого жителям надо будет подать заявление. Будут учитываться и специальные условия, например, выслуга лет, пообещал глава правительства РФ. «Важно, чтобы все процессы были организованы удобно для людей. Попросил бы ведомства, которые отвечают за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу», — поручил Мишустин. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября 2022 года Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. В марте правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Власти мотивируют сотрудников правоохранительных органов поддерживать порядок на новых территориях, считают эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывшие военнослужащие и силовики станут кадровым ресурсом для обеспечения безопасности жителей на территориях, находящихся близко к линии боевого столкновения, объясняет профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Для интеграции территорий надо обеспечить правопорядок на них. В период ведения военных действий, учитывая исторический опыт, усиливается преступность. Нужно контролировать оборот оружия, противодействовать экстремизму, шпионской деятельности со стороны Украины. В этих непростых условиях функция наведения порядка ляжет на плечи бывших военных и сотрудников правоохранительных органов», — уточнил профессор. Выплаты военным пенсионерам — еще один шаг к интеграции новых регионов в правовую систему РФ, уточняют эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Определение особого порядка выплаты для бывших силовиков и военных показывает приоритетность этой категории для властей, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни институт социально-экономических проблем РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Интеграция новых регионов в правовое поле России происходит постепенно. Сначала установили прожиточный минимум, определили порядок выплат пенсий и социальных пособий. Сейчас дошла очередь до бывших силовиков. В новых регионах экс-сотрудники правоохранительных органов выполняют задачи, которые востребованы в специальных условиях. В трудной ситуации власти опираются на них», — комментирует эксперт. Статья по теме Власти РФ определили, как будут развивать Донбасс Военные пенсионеры могут быть проводниками определенных решений российских властей, уточняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Власть призывает этих людей на защиту, и миссия военных всегда очень важна. Они пользуются авторитетом в обществе и могут выступать популяризаторами некоторых решений, но это только одно из направлений», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определили категорию населения, на которую они могут опереться в новых регионах. На заседании правительства 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новом порядке выплаты пенсий бывшим военнослужащим и силовикам, проживающим в Донбассе, Запорожье и Херсонской области. Эксперты объяснили URA.RU, что власти таким образом мотивируют сотрудников правоохранительных органов помогать поддерживать порядок и безопасность на новых территориях. Вступительное слово Мишустин начал с темы интеграции новых регионов в российское правовое поле. «Рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения жителей, которые проходили военную и приравненную к ней службу, а также членов их семей. Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур», — сказал премьер. По его словам, пенсии будут назначаться по российским нормам уже с 1 июля 2023 года. Для этого жителям надо будет подать заявление. Будут учитываться и специальные условия, например, выслуга лет, пообещал глава правительства РФ. «Важно, чтобы все процессы были организованы удобно для людей. Попросил бы ведомства, которые отвечают за пенсионное обеспечение этих граждан, уделить внимание данному вопросу», — поручил Мишустин. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября 2022 года Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. В марте правительство одобрило создание в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Бывшие военнослужащие и силовики станут кадровым ресурсом для обеспечения безопасности жителей на территориях, находящихся близко к линии боевого столкновения, объясняет профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Для интеграции территорий надо обеспечить правопорядок на них. В период ведения военных действий, учитывая исторический опыт, усиливается преступность. Определение особого порядка выплаты для бывших силовиков и военных показывает приоритетность этой категории для властей, считает заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни институт социально-экономических проблем РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Интеграция новых регионов в правовое поле России происходит постепенно. Сначала установили прожиточный минимум, определили порядок выплат пенсий и социальных пособий. Сейчас дошла очередь до бывших силовиков. Военные пенсионеры могут быть проводниками определенных решений российских властей, уточняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Власть призывает этих людей на защиту, и миссия военных всегда очень важна. Они пользуются авторитетом в обществе и могут выступать популяризаторами некоторых решений, но это только одно из направлений», — добавил собеседник.