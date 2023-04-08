08 апреля 2023

Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова помогает следствию

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова сотрудничает со следствием Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Девушку обвиняют в теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием», — уточняет агентство, ссылаясь на органы. Уточняется, что следствие отрабатывает все версии произошедшего инцидента.

Владлен Татарский, он же Максим Фомин был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Подозреваемой в организации теракта оказалась Дарья Трепова, которой предъявили обвинение. В ходе происшествия пострадали 42 человека. Уточняется, что Трепова вручила Татарскому взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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Обвиняемая в теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Девушку обвиняют в теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. «Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием», — уточняет агентство, ссылаясь на органы. Уточняется, что следствие отрабатывает все версии произошедшего инцидента. Владлен Татарский, он же Максим Фомин был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. Подозреваемой в организации теракта оказалась Дарья Трепова, которой предъявили обвинение. В ходе происшествия пострадали 42 человека. Уточняется, что Трепова вручила Татарскому взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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