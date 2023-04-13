По словам Олега Голикова, любой объект на российской стороне является целью ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, находящийся в настоящий момент на фронте, показал последствия обстрела ВСУ детской площадки. По словам парламентария, отсутствие жертв — чистая удача.

«Огонь по городским микрорайонам ведется такой же плотный как по передовой. Осколки разрывают металл, из которого сделаны горки и качели, будто это бумага. В этот раз людей в игровом городке не было», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что для ВСУ любой российский объект является целью для уничтожения. И не важно военная техника это или жилой квартал.

«Боевой расчет из ВСУ наверняка получит похвалу от своих западных хозяев. За успешную стрельбу по детским площадкам», — подытожил депутат.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года, во время проведения в РФ частичной мобилизации. Изначально он попал в батальон «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Но после прошел обучение на оператора БПЛА и присоединился к отряду БАРС «Каскад». Группа занимается добычей разведданных, которые российские артиллеристы используют для уничтожения целей.

Осколки повредили детские тренажеры Фото: Олег Голиков в Telegram

В момент обстрела на площадке не было детей Фото: Олег Голиков в Telegram