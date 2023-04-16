Челябинский депутат-фронтовик рассказал о пасхальной службе в соборе Мариуполя. Фото

Челябинский депутат-фронтовик: в соборе Мариуполя прошла пасхальная служба

16 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Олег Колесников поздравил земляков с праздником Пасхи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказал о пасхальной службе в соборе Мариуполя. О восстановлении храма в ДНР и службе в нем Колесников написал в соцсетях. «Собор Святого Архистратига Михаила в Мариуполе принял на себя самый страшный удар в феврале прошлого года. По куполам противник бил прицельно, в здании воскресной школы соорудил огневые точки, по окнам стреляли автоматными очередями и прямой наводкой из танка», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что жизнь продолжается. Сейчас одна из главных мариупольских святынь возрождается из развалин, храм восстанавливают всем миром. Совсем скоро, как уверяет Колесников, об обстрелах ничто не будет напоминать. «Этой ночью здесь прошла пасхальная служба. Великий праздник, символизирующий победу жизни над смертью, сейчас имеет особое значение для каждого верующего. Он несет надежду и дарит веру в лучшее. С праздником, земляки!», — написал депутат-фронтовик. Олег Колесников, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области — Олег Голиков, отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников. Колесников (крайний справа) принял участие в богослужении с мариупольском соборе вместе с Сергеем Кириенко и Денисом Пушилиным Telegram-канал Олега Колесникова

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказал о пасхальной службе в соборе Мариуполя. О восстановлении храма в ДНР и службе в нем Колесников написал в соцсетях. «Собор Святого Архистратига Михаила в Мариуполе принял на себя самый страшный удар в феврале прошлого года. По куполам противник бил прицельно, в здании воскресной школы соорудил огневые точки, по окнам стреляли автоматными очередями и прямой наводкой из танка», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что жизнь продолжается. Сейчас одна из главных мариупольских святынь возрождается из развалин, храм восстанавливают всем миром. Совсем скоро, как уверяет Колесников, об обстрелах ничто не будет напоминать. «Этой ночью здесь прошла пасхальная служба. Великий праздник, символизирующий победу жизни над смертью, сейчас имеет особое значение для каждого верующего. Он несет надежду и дарит веру в лучшее. С праздником, земляки!», — написал депутат-фронтовик. Олег Колесников, как и другой депутат Госдумы из Челябинской области — Олег Голиков, отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.