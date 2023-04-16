16 апреля 2023

Силовики готовятся посадить свердловчанина, заколовшего таксиста

Житель Екатеринбурга, который заколол таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
По версии следствия, свердловчанин воткнул в таксиста неизвестный предмет Фото:

Житель Екатеринбурга, который зарезал таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Калугину грозит колония за убийство и угон.

По версии силовиков, в один из дней ноября 2022 года свердловчанин, будучи пьяным, сел в такси. Посмотрев на водителя, мужчина, предположительно, решил убить его. Несколько раз ударив таксиста по голове, он достал неизвестный острый предмет и воткнул в грудь потерпевшего, сообщили в прокуратуре. После этого свердловчанин забрал автомобиль и припарковал его у своего дома.

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Житель Екатеринбурга, который зарезал таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Калугину грозит колония за убийство и угон. По версии силовиков, в один из дней ноября 2022 года свердловчанин, будучи пьяным, сел в такси. Посмотрев на водителя, мужчина, предположительно, решил убить его. Несколько раз ударив таксиста по голове, он достал неизвестный острый предмет и воткнул в грудь потерпевшего, сообщили в прокуратуре. После этого свердловчанин забрал автомобиль и припарковал его у своего дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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