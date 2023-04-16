Силовики готовятся посадить свердловчанина, заколовшего таксиста

Житель Екатеринбурга, который заколол таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом

17 апреля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

По версии следствия, свердловчанин воткнул в таксиста неизвестный предмет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Екатеринбурга, который зарезал таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Калугину грозит колония за убийство и угон. По версии силовиков, в один из дней ноября 2022 года свердловчанин, будучи пьяным, сел в такси. Посмотрев на водителя, мужчина, предположительно, решил убить его. Несколько раз ударив таксиста по голове, он достал неизвестный острый предмет и воткнул в грудь потерпевшего, сообщили в прокуратуре. После этого свердловчанин забрал автомобиль и припарковал его у своего дома.

Житель Екатеринбурга, который зарезал таксиста и угнал его машину, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Калугину грозит колония за убийство и угон. По версии силовиков, в один из дней ноября 2022 года свердловчанин, будучи пьяным, сел в такси. Посмотрев на водителя, мужчина, предположительно, решил убить его. Несколько раз ударив таксиста по голове, он достал неизвестный острый предмет и воткнул в грудь потерпевшего, сообщили в прокуратуре. После этого свердловчанин забрал автомобиль и припарковал его у своего дома.