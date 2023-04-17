Златоустовцев напугали подростки с пистолетом в руках. Фото

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Зачинщиков стрельбы вызвали к себе инспекторы по делам несовершеннолетних Фото:

В Златоусте (Челябинская область) перепуганные жители 16 апреля заявили в полицию о разгуливающих по проспекту Мира, 24 подростках с пистолетом в руках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции «Златоустовский», школьники вызваны с родителями в инспекцию по делам несовершеннолетних.

«Заявление в отдел поступило 16 апреля. Жители Златоуста рассказали о двух подростках с пистолетами в руках. Дети вместе с родителями вызваны на 17 апреля в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказали URA.RU в полиции.

Златоустовцы на детей на улице обратили внимание, так как те громко шумели. В итоге подростки, по словам очевидцев, выстрелили в мальчика, который от боли заплакал. В полиции уточнили, что пистолеты были игрушечными, а пули — пластмассовыми. Дома пострадавший ребенок матери рассказывать ничего не стал, поскольку никаких следов не осталось, а боль прошла.

В настоящий момент личности основных виновников произошедшего установлены. Ими оказались два двоюродных брата. Остальные участники события устанавливаются. По предварительным данным, некоторые из них состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Громкий шум подростков на улице заставил взрослых обратить на них внимание
Громкий шум подростков на улице заставил взрослых обратить на них внимание
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В Златоусте (Челябинская область) перепуганные жители 16 апреля заявили в полицию о разгуливающих по проспекту Мира, 24 подростках с пистолетом в руках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции «Златоустовский», школьники вызваны с родителями в инспекцию по делам несовершеннолетних. «Заявление в отдел поступило 16 апреля. Жители Златоуста рассказали о двух подростках с пистолетами в руках. Дети вместе с родителями вызваны на 17 апреля в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказали URA.RU в полиции. Златоустовцы на детей на улице обратили внимание, так как те громко шумели. В итоге подростки, по словам очевидцев, выстрелили в мальчика, который от боли заплакал. В полиции уточнили, что пистолеты были игрушечными, а пули — пластмассовыми. Дома пострадавший ребенок матери рассказывать ничего не стал, поскольку никаких следов не осталось, а боль прошла. В настоящий момент личности основных виновников произошедшего установлены. Ими оказались два двоюродных брата. Остальные участники события устанавливаются. По предварительным данным, некоторые из них состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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