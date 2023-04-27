27 апреля 2023

В Челябинске продается частный каток за 120 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка Юность. Екатеринбург, каток
Каток имеет постоянных клиентов Фото:

В Челябинске выставлен на продажу частный крытый каток стоимостью 120 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес — хоккейный каток ICE ARENA, работает с 2019 года, сформированный график постоянных клиентов, заполняемость 85%. Есть возможность поставить еще одну крытую арену — действующее холодильное оборудование рассчитано на два катка (400 кВт)», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что указал условный адрес. Согласно сервису 2ГИС, объект расположен в Ленинском районе Челябинска по адресу:?Енисейская, 6/1?.

Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала 2023 года на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов.

Рядом можно поставить аналогичный объект, мощности оборудования хватит
Рядом можно поставить аналогичный объект, мощности оборудования хватит

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В Челябинске выставлен на продажу частный крытый каток стоимостью 120 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — хоккейный каток ICE ARENA, работает с 2019 года, сформированный график постоянных клиентов, заполняемость 85%. Есть возможность поставить еще одну крытую арену — действующее холодильное оборудование рассчитано на два катка (400 кВт)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что указал условный адрес. Согласно сервису 2ГИС, объект расположен в Ленинском районе Челябинска по адресу:?Енисейская, 6/1?. Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала 2023 года на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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