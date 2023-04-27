В Челябинске продается частный каток за 120 млн. Скрин

28 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Каток имеет постоянных клиентов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске выставлен на продажу частный крытый каток стоимостью 120 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — хоккейный каток ICE ARENA, работает с 2019 года, сформированный график постоянных клиентов, заполняемость 85%. Есть возможность поставить еще одну крытую арену — действующее холодильное оборудование рассчитано на два катка (400 кВт)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что указал условный адрес. Согласно сервису 2ГИС, объект расположен в Ленинском районе Челябинска по адресу:?Енисейская, 6/1?. Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала 2023 года на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов. Рядом можно поставить аналогичный объект, мощности оборудования хватит Скрин сайта «Авито»

В Челябинске выставлен на продажу частный крытый каток стоимостью 120 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продам готовый бизнес — хоккейный каток ICE ARENA, работает с 2019 года, сформированный график постоянных клиентов, заполняемость 85%. Есть возможность поставить еще одну крытую арену — действующее холодильное оборудование рассчитано на два катка (400 кВт)», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что указал условный адрес. Согласно сервису 2ГИС, объект расположен в Ленинском районе Челябинска по адресу:?Енисейская, 6/1?. Ранее стало известно, что в Челябинске в течение первого квартала 2023 года на 25% вырос интерес к покупке готового бизнеса в сравнении с таким же периодом 2022 года. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше всего спрос вырос на покупку стоматологических кабинетов.