Свердловские студенты изготовили очки для погорельцев

02 мая 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Медицинский колледж изготовил 33 комплекта очков для жителей сгоревшего поселка Таежный Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Свердловский областной медицинский колледж изготовил несколько десятков комплектов очков для погорельцев поселка Таежный. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Свердловский областной медицинский колледж поставил уникальный офтальмологический комплекс в поселок Таежный. Также для погорельцев учебное заведение изготовило 33 комплекта очков по индивидуальным характеристикам», — говорится в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров.

Свердловский областной медицинский колледж изготовил несколько десятков комплектов очков для погорельцев поселка Таежный. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Свердловский областной медицинский колледж поставил уникальный офтальмологический комплекс в поселок Таежный. Также для погорельцев учебное заведение изготовило 33 комплекта очков по индивидуальным характеристикам», — говорится в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров.