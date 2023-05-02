Свердловские студенты изготовили очки для погорельцев

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Медицинский колледж изготовил 33 комплекта очков для жителей сгоревшего поселка Таежный Фото:
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Пожары в Свердловской области

Свердловский областной медицинский колледж изготовил несколько десятков комплектов очков для погорельцев поселка Таежный. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Свердловский областной медицинский колледж поставил уникальный офтальмологический комплекс в поселок Таежный. Также для погорельцев учебное заведение изготовило 33 комплекта очков по индивидуальным характеристикам», — говорится в сообщении ДИПа.

Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров.

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Свердловский областной медицинский колледж изготовил несколько десятков комплектов очков для погорельцев поселка Таежный. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Свердловский областной медицинский колледж поставил уникальный офтальмологический комплекс в поселок Таежный. Также для погорельцев учебное заведение изготовило 33 комплекта очков по индивидуальным характеристикам», — говорится в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Одним из крупнейших пожаров стало возгорание в поселке Таежный. Его площадь составила 2700 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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