В Екатеринбурге перевозчики предложили поднять стоимость проезда за наличный расчет

03 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Перевозчики предложили Якушеву поднять плату за наличный расчет до 45 рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Несколько коммерческих перевозчиков Екатеринбурга, узнав о возможном появлении в городе фирмы «Домтрансавто», желающей захватить все автобусные маршруты, обратились к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и предложили увеличить стоимость разовой поездки за наличный расчет до 40-45 рублей. Это, по их мнению, заставит пассажиров перейти на проездные билеты и безналичный расчет, что позволит повысить качество услуг. «Возить пассажиров в Екатеринбурге — невыгодно. Все упирается в финансы, и чтобы решить эту проблему, необходимо поднять плату поездки за наличку до 40-45 рублей», — пишет Е1.RU со ссылкой на перевозчиков. Также они предлагают ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок с 09:00 до 16:00. Его стоимость будет составлять 500-520 рублей (проездной за тысячу позволит пенсионерам пользоваться общественным транспортом без ограничений по времени). Кроме того, они предлагают ввести суточный проездной стоимостью 200-250 рублей (из расчета на десять поездок). Безбилетники будут получать штрафы с 200 до 700-1500 рублей. Эти предложения остаются лишь на бумаге. Однако перевозчики уверены, если горожане массово откажутся от автомобилей и пересядут на автобусы, то начнут экономить в два раза больше денег. А на дороге станет меньше машин и аварий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько коммерческих перевозчиков Екатеринбурга, узнав о возможном появлении в городе фирмы «Домтрансавто», желающей захватить все автобусные маршруты, обратились к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и предложили увеличить стоимость разовой поездки за наличный расчет до 40-45 рублей. Это, по их мнению, заставит пассажиров перейти на проездные билеты и безналичный расчет, что позволит повысить качество услуг. «Возить пассажиров в Екатеринбурге — невыгодно. Все упирается в финансы, и чтобы решить эту проблему, необходимо поднять плату поездки за наличку до 40-45 рублей», — пишет Е1.RU со ссылкой на перевозчиков. Также они предлагают ввести проездной для пенсионеров без ограничений поездок с 09:00 до 16:00. Его стоимость будет составлять 500-520 рублей (проездной за тысячу позволит пенсионерам пользоваться общественным транспортом без ограничений по времени). Кроме того, они предлагают ввести суточный проездной стоимостью 200-250 рублей (из расчета на десять поездок). Безбилетники будут получать штрафы с 200 до 700-1500 рублей. Эти предложения остаются лишь на бумаге. Однако перевозчики уверены, если горожане массово откажутся от автомобилей и пересядут на автобусы, то начнут экономить в два раза больше денег. А на дороге станет меньше машин и аварий.