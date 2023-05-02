В Екатеринбурге заново осудят убийцу слепого инвалида

Жительница Нижнего Тагила, которая зарезала своего слепого сожителя-инвалида, будет доставлена в Свердловский областной суд. Ранее ее отправляли в колонию за убийство, однако дело будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве, напомнив, что инцидент произошел летом 2021 года.
Тагильчанка жила с инвалидом первой группы, потерявшим зрение. Они поссорились и начали оскорблять друг друга. Тогда женщина, понимая, что соперник не сможет ей противостоять, взяла нож и воткнула его в грудь инвалиду. Мужчина погиб на месте. Ранее женщину уже приговорили к девяти годам колонии, однако дело было возвращено в прокуратуру, его рассмотрят повторно.
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