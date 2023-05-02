02 мая 2023

В Екатеринбурге заново осудят убийцу слепого инвалида

В Екатеринбурге стартует суд над тагильчанкой, которая зарезала сожителя-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильчанка воткнула нож в сожителя Фото:

Жительница Нижнего Тагила, которая зарезала своего слепого сожителя-инвалида, будет доставлена в Свердловский областной суд. Ранее ее отправляли в колонию за убийство, однако дело будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве, напомнив, что инцидент произошел летом 2021 года.

Тагильчанка жила с инвалидом первой группы, потерявшим зрение. Они поссорились и начали оскорблять друг друга. Тогда женщина, понимая, что соперник не сможет ей противостоять, взяла нож и воткнула его в грудь инвалиду. Мужчина погиб на месте. Ранее женщину уже приговорили к девяти годам колонии, однако дело было возвращено в прокуратуру, его рассмотрят повторно.

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Жительница Нижнего Тагила, которая зарезала своего слепого сожителя-инвалида, будет доставлена в Свердловский областной суд. Ранее ее отправляли в колонию за убийство, однако дело будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве, напомнив, что инцидент произошел летом 2021 года. Тагильчанка жила с инвалидом первой группы, потерявшим зрение. Они поссорились и начали оскорблять друг друга. Тогда женщина, понимая, что соперник не сможет ей противостоять, взяла нож и воткнула его в грудь инвалиду. Мужчина погиб на месте. Ранее женщину уже приговорили к девяти годам колонии, однако дело было возвращено в прокуратуру, его рассмотрят повторно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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