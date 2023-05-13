Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Бахмута 13 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 + ВДВ и штурмовые отряды освободили квартал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над кварталом на северо-западе Бахмута (Артемовска). Штурмовые отряды освободили район при поддержке десанта, о чем на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ. «На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — рассказали в Минобороны. Также авиацией и огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ в поселках Григоровка, Красное и Часов Яр. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над кварталом на северо-западе Бахмута (Артемовска). Штурмовые отряды освободили район при поддержке десанта, о чем на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ. «На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — рассказали в Минобороны. Также авиацией и огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ в поселках Григоровка, Красное и Часов Яр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям