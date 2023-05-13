Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Бахмута

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ВДВ и штурмовые отряды освободили квартал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над кварталом на северо-западе Бахмута (Артемовска). Штурмовые отряды освободили район при поддержке десанта, о чем на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — рассказали в Минобороны. Также авиацией и огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ в поселках Григоровка, Красное и Часов Яр.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над кварталом на северо-западе Бахмута (Артемовска). Штурмовые отряды освободили район при поддержке десанта, о чем на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ. «На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — рассказали в Минобороны. Также авиацией и огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ в поселках Григоровка, Красное и Часов Яр.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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