Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Бахмута

ВДВ и штурмовые отряды освободили квартал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над кварталом на северо-западе Бахмута (Артемовска). Штурмовые отряды освободили район при поддержке десанта, о чем на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ.
«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — рассказали в Минобороны. Также авиацией и огнем артиллерии были поражены подразделения ВСУ в поселках Григоровка, Красное и Часов Яр.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!