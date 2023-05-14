Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому купить костюм после его «клоунского шоу» в ФРГ

Пользователи Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его поста в соцсети со словами благодарности за поставки оружия и поддержку к властям Германии и Франции. В комментариях подписчики рекомендовали украинскому лидеру купить костюм, а его речь сравнили «клоунским шоу».
«Купи себе костюм. У тебя есть деньги», — написал под постом Зеленского пользователь Twitter. «Что за клоунское шоу», — возмутился другой подписчик. В комментариях читатели также сравнивали одежду украинского лидера с пижамой и возмутились его постоянным требованиям в поставках оружия и финансировании от союзников.
Ранее сообщалось, что пользователи Twitter разочаровались в Зеленском после его выступления в Германии. В своем новом посте в соцсети он написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.
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