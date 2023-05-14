Пользователи Twitter разочаровались в Зеленском после его слов о России

Пользователи Twitter разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском после его выступления в Германии. В своем новом посте в соцсети он написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.
«После оскорбительного выступления с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты не представляешь, какую линию пересек», — написал один из комментаторов под постом Зеленского в соцсети Twitter. «В каком мире ты живешь? Думаешь, что Россия чувствует давление? Проверь макро- и микроэкономические показатели своих „союзников и спонсоров“», — возмутился другой пользователь.
Третий комментатор предложил ему использовать свой частный самолет. «Мы больше не хотим тебя финансировать», — написал он. «Ищи мира. Ты продлеваешь страдания украинского народа», — констатировали пользователи.
Ранее Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Трофей президенту вручали в Ахене во время его визита в Германию.
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