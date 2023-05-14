14 мая 2023

Пользователи Twitter разочаровались в Зеленском после его слов о России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Комментаторы разочаровались во Владимире Зеленском после его слов о России Фото:

Пользователи Twitter разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском после его выступления в Германии. В своем новом посте в соцсети он написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.

«После оскорбительного выступления с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты не представляешь, какую линию пересек», — написал один из комментаторов под постом Зеленского в соцсети Twitter. «В каком мире ты живешь? Думаешь, что Россия чувствует давление? Проверь макро- и микроэкономические показатели своих „союзников и спонсоров“», — возмутился другой пользователь.

Третий комментатор предложил ему использовать свой частный самолет. «Мы больше не хотим тебя финансировать», — написал он. «Ищи мира. Ты продлеваешь страдания украинского народа», — констатировали пользователи.

Ранее Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Трофей президенту вручали в Ахене во время его визита в Германию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи Twitter разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском после его выступления в Германии. В своем новом посте в соцсети он написал об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию. «После оскорбительного выступления с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты не представляешь, какую линию пересек», — написал один из комментаторов под постом Зеленского в соцсети Twitter. «В каком мире ты живешь? Думаешь, что Россия чувствует давление? Проверь макро- и микроэкономические показатели своих „союзников и спонсоров“», — возмутился другой пользователь. Третий комментатор предложил ему использовать свой частный самолет. «Мы больше не хотим тебя финансировать», — написал он. «Ищи мира. Ты продлеваешь страдания украинского народа», — констатировали пользователи. Ранее Зеленский обвинил русских из-за упавшей на пол награды имени Карла Великого. Трофей президенту вручали в Ахене во время его визита в Германию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...