На перегоне Симферополь — Севастополь остановлено движение электричек из-за схода вагонов

В Крыму временно остановили движение электричек
На перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение электропоездов. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами», — написал Крючков в своем telegram-канале.
Ранее Baza сообщила о подрыве железнодорожных путей в Крыму, под Бахчисараем. По информации Shot, в результате ЧП сошли с рельсов пять вагонов с зерном. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!