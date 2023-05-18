На перегоне Симферополь — Севастополь остановлено движение электричек из-за схода вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, электричка, общественный транспорт, поезд
В Крыму временно остановили движение электричек Фото:

На перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение электропоездов. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами», — написал Крючков в своем telegram-канале.

Ранее Baza сообщила о подрыве железнодорожных путей в Крыму, под Бахчисараем. По информации Shot, в результате ЧП сошли с рельсов пять вагонов с зерном. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение электропоездов. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь. Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами», — написал Крючков в своем telegram-канале. Ранее Baza сообщила о подрыве железнодорожных путей в Крыму, под Бахчисараем. По информации Shot, в результате ЧП сошли с рельсов пять вагонов с зерном. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...