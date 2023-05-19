Мэрия Екатеринбурга взыскивает 1,3 млн рублей с секретного завода, делающего системы ПВО

Чиновники подали иск к заводу «Вектор», входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз Антей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подала иск к уральскому производственному предприятию «Вектор» (входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Чиновники просят взыскать с завода 1,318 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Суд, ознакомившись с исковым заявлением администрации Екатеринбурга о взыскании 1 316 293 рублей, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах. Категория дела — экономические споры по гражданским правоотношениям. Предварительное судебное заседание назначено на 5 июня.

Завод «Вектор» является оборонным предприятием и производит как гражданскую продукцию, так и продукцию специального назначения. Среди разработок предприятия — автоматизированные системы контроля, метеорологическое, медицинское, лифтовое оборудование, аппараты воздушно-плазменной резки, подъемно-транспортное оборудование, электрооборудование для городского электротранспорта, а также изделия спецназначения для средств противовоздушной обороны. Информация о других разработках специального назначения засекречена.