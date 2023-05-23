В Свердловской области судят медсестру за фиктивные прививки

В Краснотурьинске (Свердловская область) судят фельдшера местной больницы, которая за деньги вносила в прививочные сертификаты фиктивные сведения. Ее обвиняют по четырем статьям, сообщает telegram-канал региональной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемая, являясь с января 2011 года фельдшером прививочного кабинета поликлиники Краснотурьинской городской больницы №1, с августа 2021 года по май 2022 года за взятки неоднократно составляла фиктивную медицинскую документацию о вакцинации, а также оформляла фиктивные сертификаты о профилактических прививках без введения пациентам вакцин», — рассказали в ведомстве.
На женщину возбудили уголовное дело по четырем статьям — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, получение должностным лицом взятки за незаконные действия, служебный подлог, получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. За вакцинацию, которая на самом деле не проводилась, фельдшеру также перечислили стимулирующие выплаты — 2,3 тысячи рублей.
Дело направлено в суд. Материалы в отношении пациентов, которые давали взятки, выделили в отдельное производство.
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