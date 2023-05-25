Из российских онлайн-кинотеатров удалят мультфильмы Хаяо Миядзаки

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Из российских онлайн-кинотеатров уберут мультфильмы режиссера Хаяо Миядзаки Фото:
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Мультфильмы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Об этом рассказал источник, приближенный к данной отрасли.

«Права на контент студии Ghibli [которая принадлежит Миядзаки] у российского дистрибьютера истекают. Им не удалось их продлить», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. На странице Кинопоиска 25 мая пользователи увидели уведомление о том, что картины японского режиссера будут доступны до 31 мая.

Японский аниматор Хаяо Миядзаки известен в России такими произведениями как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и другими картинами, передает «Национальная служба новостей». В конце января текущего года из российского онлайн-сервиса «Амедиатека» также пропали фильмы франшизы «Гарри Поттер». Уход кинокартин из онлайн-кинотеатров связан с истечением лицензии на прокат фильмов.

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Мультфильмы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Об этом рассказал источник, приближенный к данной отрасли. «Права на контент студии Ghibli [которая принадлежит Миядзаки] у российского дистрибьютера истекают. Им не удалось их продлить», — передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. На странице Кинопоиска 25 мая пользователи увидели уведомление о том, что картины японского режиссера будут доступны до 31 мая. Японский аниматор Хаяо Миядзаки известен в России такими произведениями как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и другими картинами, передает «Национальная служба новостей». В конце января текущего года из российского онлайн-сервиса «Амедиатека» также пропали фильмы франшизы «Гарри Поттер». Уход кинокартин из онлайн-кинотеатров связан с истечением лицензии на прокат фильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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