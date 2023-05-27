Пассажир упал на пути в метро
В Екатеринбурге между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологической» встал состав. Причиной остановки стал упавший на рельсы пассажир.
«Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график», — приводит слова директора екатеринбургского метро Андрея Панаиотиди telegram-канал «Е1».
Ранее URA.RU сообщало, что на на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.
Упавший на рельсы метро пассажир
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