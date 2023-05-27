В екатеринбургском метро пассажир упал на пути. Фото

28 мая 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пассажир упал на пути в метро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологической» встал состав. Причиной остановки стал упавший на рельсы пассажир. «Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график», — приводит слова директора екатеринбургского метро Андрея Панаиотиди telegram-канал «Е1». Ранее URA.RU сообщало, что на на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату. Происшествие не сказалось на графике движения поездов. Упавший на рельсы метро пассажир Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологической» встал состав. Причиной остановки стал упавший на рельсы пассажир. «Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график», — приводит слова директора екатеринбургского метро Андрея Панаиотиди telegram-канал «Е1». Ранее URA.RU сообщало, что на на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.