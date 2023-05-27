27 мая 2023

В екатеринбургском метро пассажир упал на пути. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Пассажир упал на пути в метро Фото:

В Екатеринбурге между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологической» встал состав. Причиной остановки стал упавший на рельсы пассажир.

«Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график», — приводит слова директора екатеринбургского метро Андрея Панаиотиди telegram-канал «Е1».

Ранее URA.RU сообщало, что на на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.

Упавший на рельсы метро пассажир
Упавший на рельсы метро пассажир
Фото:

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В Екатеринбурге между станциями метро «Площадь 1905 года» и «Геологической» встал состав. Причиной остановки стал упавший на рельсы пассажир. «Пассажир упал на путь, сам подняться не смог. Снимали напряжение, пассажира подняли. Сейчас подаем напряжение, встаем в график», — приводит слова директора екатеринбургского метро Андрея Панаиотиди telegram-канал «Е1». Ранее URA.RU сообщало, что на на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату. Происшествие не сказалось на графике движения поездов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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