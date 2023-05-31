В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пятеро мужчин устроили массовую драку. Очевидец предполагает, что в конфликте участвовало четверо мужчин из Таджикистана и один русский.
«Четыре уроженца Таджикистана побили одного русского на Сортировке. Причина конфликта неизвестна», — предполагает очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».
Драка произошла в ночь с 31 мая на 1 июня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.
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