31 мая 2023

В Екатеринбурге ночью устроили массовую драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
По словам очевидца, в драке участвовало пять человек Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пятеро мужчин устроили массовую драку. Очевидец предполагает, что в конфликте участвовало четверо мужчин из Таджикистана и один русский.

«Четыре уроженца Таджикистана побили одного русского на Сортировке. Причина конфликта неизвестна», — предполагает очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Драка произошла в ночь с 31 мая на 1 июня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пятеро мужчин устроили массовую драку. Очевидец предполагает, что в конфликте участвовало четверо мужчин из Таджикистана и один русский. «Четыре уроженца Таджикистана побили одного русского на Сортировке. Причина конфликта неизвестна», — предполагает очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Драка произошла в ночь с 31 мая на 1 июня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...