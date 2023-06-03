03 июня 2023

В Санкт-Петербурге нашли иномарку, которую угнали в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Тюмень, гаишники, дпс
Угнанную в Екатеринбурге иномарку нашли в Санкт-Петербурге Фото:

В Приморском районе Санкт-Петербурга нашли Hyundai Solaris, который угнали 30 мая из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети.

«В Екатеринбурге 30 мая угнали автомобиль Hyundai, хозяином иномарки было написано заявление в полицию. Водителя доставили в отдел полиции, владельцу сообщили о находке», — рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Задержанным оказался 23-летний уроженец Кыргызстана. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об угоне, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее URA.RU сообщало, что В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков.

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В Приморском районе Санкт-Петербурга нашли Hyundai Solaris, который угнали 30 мая из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге 30 мая угнали автомобиль Hyundai, хозяином иномарки было написано заявление в полицию. Водителя доставили в отдел полиции, владельцу сообщили о находке», — рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Задержанным оказался 23-летний уроженец Кыргызстана. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об угоне, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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