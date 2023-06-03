В Санкт-Петербурге нашли иномарку, которую угнали в Екатеринбурге. Фото

04 июня 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Угнанную в Екатеринбурге иномарку нашли в Санкт-Петербурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Приморском районе Санкт-Петербурга нашли Hyundai Solaris, который угнали 30 мая из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге 30 мая угнали автомобиль Hyundai, хозяином иномарки было написано заявление в полицию. Водителя доставили в отдел полиции, владельцу сообщили о находке», — рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Задержанным оказался 23-летний уроженец Кыргызстана. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об угоне, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков. Фото: сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте»

В Приморском районе Санкт-Петербурга нашли Hyundai Solaris, который угнали 30 мая из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «В Екатеринбурге 30 мая угнали автомобиль Hyundai, хозяином иномарки было написано заявление в полицию. Водителя доставили в отдел полиции, владельцу сообщили о находке», — рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Задержанным оказался 23-летний уроженец Кыргызстана. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об угоне, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее URA.RU сообщало, что В Верхней Пышме сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков.