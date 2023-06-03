В Екатеринбурге устроили облаву на отдыхающих у водоемов. Фото

04 июня 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Силовики выписали на екатеринбуржцев 11 протоколов за распитие алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция провела рейд по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в рамках которого на 11 отдыхающих составили протоколы за распитие алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В Екатеринбурге проводятся профилактические рейды, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах. Сотрудниками полиции составлено порядка 11 административных протоколов по статье о распитии алкоголя в запрещающих местах», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, основной причиной возникновения ЧС на водоемах становится купание в неположенных местах и оставление детей без присмотра. Силовики предупредили отдыхающих о безопасном поведении на воде, а также о недопустимости употребления алкоголя в общественном месте. Ранее URA.RU сообщало, что 28 мая полицейские устроили рейд на отдыхающих на водоемах. Екатеринбуржцы жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, установленный в городе. Фото: telegram-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» Фото: telegram-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» Фото: telegram-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

В Екатеринбурге полиция провела рейд по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в рамках которого на 11 отдыхающих составили протоколы за распитие алкоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В Екатеринбурге проводятся профилактические рейды, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах. Сотрудниками полиции составлено порядка 11 административных протоколов по статье о распитии алкоголя в запрещающих местах», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, основной причиной возникновения ЧС на водоемах становится купание в неположенных местах и оставление детей без присмотра. Силовики предупредили отдыхающих о безопасном поведении на воде, а также о недопустимости употребления алкоголя в общественном месте. Ранее URA.RU сообщало, что 28 мая полицейские устроили рейд на отдыхающих на водоемах. Екатеринбуржцы жарили шашлыки, несмотря на противопожарный режим, установленный в городе.