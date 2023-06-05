Движение на участке челябинской трассы до Казахстана ограничили для грузовиков

06 июня 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Грузовикам ограничили движение на трассе в сторону границы с Казахстаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение по трассе до границы с Казахстаном в Челябинской области ограничили из-за жары. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничения действуют до вечера 6 июня. «В Челябинской области 6 июня ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств. Ограничение действует на 16 км — 146 км автодороги А-310 Челябинск — Троицк до границы с Казахстаном», — отметили в ведомстве. Ограничения действуют из-за неблагоприятных метеоусловий с 12 до 20 часов. В это время нельзя будет передвигаться автомобилям, перевозящим тяжеловесные грузы.

Движение по трассе до границы с Казахстаном в Челябинской области ограничили из-за жары. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничения действуют до вечера 6 июня. «В Челябинской области 6 июня ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств. Ограничение действует на 16 км — 146 км автодороги А-310 Челябинск — Троицк до границы с Казахстаном», — отметили в ведомстве. Ограничения действуют из-за неблагоприятных метеоусловий с 12 до 20 часов. В это время нельзя будет передвигаться автомобилям, перевозящим тяжеловесные грузы.