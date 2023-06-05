ХМАО накроют дожди и грозы

06 июня 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В Югре 7 июня ожидается дождь с грозой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе 7 июня ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. «Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, при грозе порывы до 12 м/с, днем северный 7—12 м/с, при грозе порывы 15—17 м/с. Температура воздуха ночью 9—14, местами по западной половине округа до 4 выше нуля, по восточной до 19, днем 18—23 тепла, местами по восточной половине округа до 32, по западной — до 13», — сообщают на своем сайте синоптики. По информации сервиса «Яндекс Погода», в Сургуте 7 июня ожидается от 13 до 24 градусов, а вечером пойдет ливень. В Нижневартовске тем временем, небольшой дождь будет идти весь день, а столбик термометра покажет от 17 до 29 градусов тепла. В Ханты-Мансийске днем также будет дождливо, а температура воздуха составит от 12 до 17 тепла.

В Ханты-Мансийском автономном округе 7 июня ожидается дождь с грозой и сильным ветром. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. «Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, при грозе порывы до 12 м/с, днем северный 7—12 м/с, при грозе порывы 15—17 м/с. Температура воздуха ночью 9—14, местами по западной половине округа до 4 выше нуля, по восточной до 19, днем 18—23 тепла, местами по восточной половине округа до 32, по западной — до 13», — сообщают на своем сайте синоптики. По информации сервиса «Яндекс Погода», в Сургуте 7 июня ожидается от 13 до 24 градусов, а вечером пойдет ливень. В Нижневартовске тем временем, небольшой дождь будет идти весь день, а столбик термометра покажет от 17 до 29 градусов тепла. В Ханты-Мансийске днем также будет дождливо, а температура воздуха составит от 12 до 17 тепла.