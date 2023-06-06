06 июня 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков на вечеринке

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, прокурор, приговор, колония, судебное заседание, личное дело, сотрудник фсин, прокурор
К проверке подключился следственный комитет Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков алкоголем и таблетками на дачной вечеринке. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 02 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК „Победит 1“ Сургутского района, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство. В дальнейшем одного из несовершеннолетних жительница СПК „Победит 1“ нашла в бессознательном состоянии. Сотрудниками скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят, почему подростки остались на даче без присмотра взрослых, кто продал им алкоголь и таблетки. «Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками. Следственным органом по данному факту организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры», — добавили в ведомстве.

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Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков алкоголем и таблетками на дачной вечеринке. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе надзорного ведомства. «По предварительной информации, 02 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК „Победит 1“ Сургутского района, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство. В дальнейшем одного из несовершеннолетних жительница СПК „Победит 1“ нашла в бессознательном состоянии. Сотрудниками скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят, почему подростки остались на даче без присмотра взрослых, кто продал им алкоголь и таблетки. «Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками. Следственным органом по данному факту организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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