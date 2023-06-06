Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков на вечеринке

К проверке подключился следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за отравления подростков алкоголем и таблетками на дачной вечеринке. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 02 июня 2023 года пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК „Победит 1“ Сургутского района, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство. В дальнейшем одного из несовершеннолетних жительница СПК „Победит 1“ нашла в бессознательном состоянии. Сотрудниками скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят, почему подростки остались на даче без присмотра взрослых, кто продал им алкоголь и таблетки. «Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками. Следственным органом по данному факту организована доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратуры», — добавили в ведомстве.