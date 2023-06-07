07 июня 2023

В Екатеринбурге сносят скандальную автомойку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемная автомойка. Екатеринбург, автомойка, автомойка на сортировке, экспоинт
Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки на улице Таватуйская, 20 Фото:

В Екатеринбурге начали сносить скандальную автомойку на улице Таватуйская, 20. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки, также рядом с местом экскаватор. На место подъехали сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU.

История с конфликтом вокруг автомойки тянется еще с прошлого года. Тогда в мае чиновники заблокировали въезд в автомойку, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Власти утверждали, что автомойка установлена незаконно, так как в договоре аренды указано, что на месте может быть лишь нестационарная торговая галерея.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начали сносить скандальную автомойку на улице Таватуйская, 20. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки, также рядом с местом экскаватор. На место подъехали сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU. История с конфликтом вокруг автомойки тянется еще с прошлого года. Тогда в мае чиновники заблокировали въезд в автомойку, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Власти утверждали, что автомойка установлена незаконно, так как в договоре аренды указано, что на месте может быть лишь нестационарная торговая галерея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...