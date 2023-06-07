В Екатеринбурге начали сносить скандальную автомойку на улице Таватуйская, 20. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки, также рядом с местом экскаватор. На место подъехали сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU.
История с конфликтом вокруг автомойки тянется еще с прошлого года. Тогда в мае чиновники заблокировали въезд в автомойку, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Власти утверждали, что автомойка установлена незаконно, так как в договоре аренды указано, что на месте может быть лишь нестационарная торговая галерея.
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