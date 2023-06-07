В Екатеринбурге сносят скандальную автомойку. Фото, видео

08 июня 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки на улице Таватуйская, 20 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге начали сносить скандальную автомойку на улице Таватуйская, 20. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки, также рядом с местом экскаватор. На место подъехали сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU. История с конфликтом вокруг автомойки тянется еще с прошлого года. Тогда в мае чиновники заблокировали въезд в автомойку, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Власти утверждали, что автомойка установлена незаконно, так как в договоре аренды указано, что на месте может быть лишь нестационарная торговая галерея. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге начали сносить скандальную автомойку на улице Таватуйская, 20. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Рабочие приступили к демонтажу конструкций автомойки, также рядом с местом экскаватор. На место подъехали сотрудники полиции», — рассказал корреспондент URA.RU. История с конфликтом вокруг автомойки тянется еще с прошлого года. Тогда в мае чиновники заблокировали въезд в автомойку, установив два бетонных блока, а перед ними — муниципальный экскаватор. Власти утверждали, что автомойка установлена незаконно, так как в договоре аренды указано, что на месте может быть лишь нестационарная торговая галерея.