Россия, Казахстан и Узбекистан начнут вместе развивать горный туризм

08 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Совместное развитие «Розы хутора», «Шымбулака» и «Амирсоя» положительно повлияет на поток туристов, уверен Чернышенко Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум для развития горного туризма на курортах «Роза хутор», «Шымбулак» и «Амирсой». Стороны намерены популяризировать такой вид досуга, а также выработать методику для создания новых туристических маршрутов. «Благодаря этому соглашению три страны — Россия, Казахстан, Узбекистан смогут совместно развивать туризм в евразийском пространстве», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что так будет повышаться качество услуг для туристов на горных курортах, что положительно повлияет на поток отдыхающих. Чернышенко отметил, что такой шаг положительно скажется на экономике этих государств. Кроме того, российское правительство приглашает присоединиться и другие страны Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Замгендиректора сочинского курорта «Роза хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный рассказал, что в рамках трех стран будет введена возможность получать скидки на ски-пассы на всех трех курортах. Механизмы по повышению удобства для туристов будут постепенно отрабатываться на примере этого сотрудничества, добавил он.

Россия, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум для развития горного туризма на курортах «Роза хутор», «Шымбулак» и «Амирсой». Стороны намерены популяризировать такой вид досуга, а также выработать методику для создания новых туристических маршрутов. «Благодаря этому соглашению три страны — Россия, Казахстан, Узбекистан смогут совместно развивать туризм в евразийском пространстве», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что так будет повышаться качество услуг для туристов на горных курортах, что положительно повлияет на поток отдыхающих. Чернышенко отметил, что такой шаг положительно скажется на экономике этих государств. Кроме того, российское правительство приглашает присоединиться и другие страны Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Замгендиректора сочинского курорта «Роза хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный рассказал, что в рамках трех стран будет введена возможность получать скидки на ски-пассы на всех трех курортах. Механизмы по повышению удобства для туристов будут постепенно отрабатываться на примере этого сотрудничества, добавил он.