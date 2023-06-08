Минобороны показало кадры отражения атаки ВСУ на Запорожскую область

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Российская армия ударила по ВСУ артиллерией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры отражения российскими Вооруженными силами России атаки ВСУ на Запорожье. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах видно, как российская армия с помощью артиллерии уничтожает технику ВСУ. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что по атакующим Запорожье боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар.

Украинские военные пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. По словам Шойгу. Киев задействовал в атаке 1500 боевиков ВСУ. Однако попытка атаки не увенчалась успехом для украинских бойцов, передает «Ридус». Также глава ведомства сообщил, что ВСУ в этом бою потеряли порядка 350 военных, сообщает MK.RU.

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Появились кадры отражения российскими Вооруженными силами России атаки ВСУ на Запорожье. Видео опубликовало Министерство обороны РФ. На кадрах видно, как российская армия с помощью артиллерии уничтожает технику ВСУ. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что по атакующим Запорожье боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар. Украинские военные пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. По словам Шойгу. Киев задействовал в атаке 1500 боевиков ВСУ. Однако попытка атаки не увенчалась успехом для украинских бойцов, передает «Ридус». Также глава ведомства сообщил, что ВСУ в этом бою потеряли порядка 350 военных, сообщает MK.RU.
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