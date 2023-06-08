Минобороны показало кадры отражения атаки ВСУ на Запорожскую область

Появились кадры отражения российскими Вооруженными силами России атаки ВСУ на Запорожье. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.
На кадрах видно, как российская армия с помощью артиллерии уничтожает технику ВСУ. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что по атакующим Запорожье боевикам был нанесен превентивный артиллерийский удар.
Украинские военные пытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в ночь на 8 июня. По словам Шойгу. Киев задействовал в атаке 1500 боевиков ВСУ. Однако попытка атаки не увенчалась успехом для украинских бойцов, передает «Ридус». Также глава ведомства сообщил, что ВСУ в этом бою потеряли порядка 350 военных, сообщает
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