Астраханские варяги усиливают позиции в мэрии Нижневартовска

09 июня 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Супруга вице-мэра Нижневартовска Хотинецкого устроилась в аппарат думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) появился еще один чиновник из Астрахани. Источник в политбомонде города сообщил журналисту URA.RU, что супруга вице-мэр города Олега Хотинецкого, курирующего пиар-блок и внутреннюю политику, Ольга, которая ранее работала в астраханской думе, трудоустроилась в аппарат думы Нижневартовска. «Супруга Хотинецкого стала третьим выходцем из Астрахани в муниципалитете. До этого она работала в астраханской думе. Ранее Хотинецкий пригласил своего знакомого пиарщика Виктора Мыльникова, с которым они работали на выборах в Поволжье, на должность директора департамента общественных коммуникаций. Местные старожилы не в восторге от такого количества чужаков и считают их временщиками, которые приехали заработать денег, а не решать проблемы города», — заявляет инсайдер. На сайте муниципалитета в разделе числится Ольга Хотинецкая, заместитель начальника экспертно-правового отдела аппарата думы. В ведомстве подтвердили, что это супруга вице-мэра. «Она работает в этой должности с середины мая», — уточнили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял на работу второго пиарщика после череды скандалов. Директором департамента общественных коммуникаций назначен Мыльников.

В Нижневартовске (ХМАО) появился еще один чиновник из Астрахани. Источник в политбомонде города сообщил журналисту URA.RU, что супруга вице-мэр города Олега Хотинецкого, курирующего пиар-блок и внутреннюю политику, Ольга, которая ранее работала в астраханской думе, трудоустроилась в аппарат думы Нижневартовска. «Супруга Хотинецкого стала третьим выходцем из Астрахани в муниципалитете. До этого она работала в астраханской думе. Ранее Хотинецкий пригласил своего знакомого пиарщика Виктора Мыльникова, с которым они работали на выборах в Поволжье, на должность директора департамента общественных коммуникаций. Местные старожилы не в восторге от такого количества чужаков и считают их временщиками, которые приехали заработать денег, а не решать проблемы города», — заявляет инсайдер. На сайте муниципалитета в разделе числится Ольга Хотинецкая, заместитель начальника экспертно-правового отдела аппарата думы. В ведомстве подтвердили, что это супруга вице-мэра. «Она работает в этой должности с середины мая», — уточнили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял на работу второго пиарщика после череды скандалов. Директором департамента общественных коммуникаций назначен Мыльников.