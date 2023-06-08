08 июня 2023

Астраханские варяги усиливают позиции в мэрии Нижневартовска

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, блокнот, женские руки, шариковая ручка, запись в блокноте
Супруга вице-мэра Нижневартовска Хотинецкого устроилась в аппарат думы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) появился еще один чиновник из Астрахани. Источник в политбомонде города сообщил журналисту URA.RU, что супруга вице-мэр города Олега Хотинецкого, курирующего пиар-блок и внутреннюю политику, Ольга, которая ранее работала в астраханской думе, трудоустроилась в аппарат думы Нижневартовска.

«Супруга Хотинецкого стала третьим выходцем из Астрахани в муниципалитете. До этого она работала в астраханской думе. Ранее Хотинецкий пригласил своего знакомого пиарщика Виктора Мыльникова, с которым они работали на выборах в Поволжье, на должность директора департамента общественных коммуникаций. Местные старожилы не в восторге от такого количества чужаков и считают их временщиками, которые приехали заработать денег, а не решать проблемы города», — заявляет инсайдер.

На сайте муниципалитета в разделе числится Ольга Хотинецкая, заместитель начальника экспертно-правового отдела аппарата думы. В ведомстве подтвердили, что это супруга вице-мэра. «Она работает в этой должности с середины мая», — уточнили в думе.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял на работу второго пиарщика после череды скандалов. Директором департамента общественных коммуникаций назначен Мыльников.

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В Нижневартовске (ХМАО) появился еще один чиновник из Астрахани. Источник в политбомонде города сообщил журналисту URA.RU, что супруга вице-мэр города Олега Хотинецкого, курирующего пиар-блок и внутреннюю политику, Ольга, которая ранее работала в астраханской думе, трудоустроилась в аппарат думы Нижневартовска. «Супруга Хотинецкого стала третьим выходцем из Астрахани в муниципалитете. До этого она работала в астраханской думе. Ранее Хотинецкий пригласил своего знакомого пиарщика Виктора Мыльникова, с которым они работали на выборах в Поволжье, на должность директора департамента общественных коммуникаций. Местные старожилы не в восторге от такого количества чужаков и считают их временщиками, которые приехали заработать денег, а не решать проблемы города», — заявляет инсайдер. На сайте муниципалитета в разделе числится Ольга Хотинецкая, заместитель начальника экспертно-правового отдела аппарата думы. В ведомстве подтвердили, что это супруга вице-мэра. «Она работает в этой должности с середины мая», — уточнили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко взял на работу второго пиарщика после череды скандалов. Директором департамента общественных коммуникаций назначен Мыльников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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