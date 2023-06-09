Бойцы из Сургута (ХМАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков и родной город с праздником. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.
«12 июня для нас вдвойне значимая дата — это День России и День Сургута. Поздравления уже поступают. Начну с особенного — оно пришло с фронта, от наших сургутских воинов. Даже находясь на линии огня, парни помнят о родном городе», — сообщает мэр в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся в зоне СВО, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Всем тем, кто находится на передовой, бойцы пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.
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