Бойцы из ХМАО поздравили жителей Сургута с предстоящим праздником. Видео

10 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Бойцы из ХМАО так же поздравили земляков с Днем России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бойцы из Сургута (ХМАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков и родной город с праздником. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «12 июня для нас вдвойне значимая дата — это День России и День Сургута. Поздравления уже поступают. Начну с особенного — оно пришло с фронта, от наших сургутских воинов. Даже находясь на линии огня, парни помнят о родном городе», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся в зоне СВО, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Всем тем, кто находится на передовой, бойцы пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.

Бойцы из Сургута (ХМАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, поздравили земляков и родной город с праздником. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов. «12 июня для нас вдвойне значимая дата — это День России и День Сургута. Поздравления уже поступают. Начну с особенного — оно пришло с фронта, от наших сургутских воинов. Даже находясь на линии огня, парни помнят о родном городе», — сообщает мэр в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие из Ноябрьска (ЯНАО), которые находятся в зоне СВО, записали видеопоздравление с Днем пограничника. Всем тем, кто находится на передовой, бойцы пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.