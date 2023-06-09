В Челябинской области запустили производство сверхбольших стеклопакетов

В Челябинской области компания «Модерн Гласс» запустила завод по производству стеклопакетов длиной 12 метров. Открытие попало в топ ключевых событий в экономике регионов страны с 4 июня по 10 июня, сообщает telegram-канал «Внеплановая Экономика».
«В Челябинской области „Модерн Гласс“ запустил завод сверхбольших стеклопакетов за 2,2 млрд руб. Стекла длиной до 12 метров будут выпускаться под брендом Hugesize», — сообщается в telegram-канале.
Многим строительным компаниям уже знакомы стеклопакеты из Челябинской области. Среди заказчиков «Модерн Гласс» — застройщики «Москва-Сити», партнеры из Уфы, Екатеринбурга и других стран.
Новое оборудование для производства 12-метровых изделий стало первым в России. Триплекс представляет собой многослойное стекло, где слои склеены между собой. Стеклопакет применяется при остеклении небоскребов.
Ранее завод «Модерн Гласс» воспользовался льготным займом финансирования «Промышленная ипотека», запущенным в Челябинской области. Льготный заем в сумме 1,6 млрд рублей позволил запустить новую линию по производству двенадцатиметровых стекол.
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