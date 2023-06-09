09 июня 2023

В Челябинской области запустили производство сверхбольших стеклопакетов

В Челябинской области завод «Модерн Гласс» запустил производство сверхбольших стеклопакетов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области компания «Модерн Гласс» запустила завод по производству стеклопакетов длиной 12 метров. Открытие попало в топ ключевых событий в экономике регионов страны с 4 июня по 10 июня, сообщает telegram-канал «Внеплановая Экономика».

«В Челябинской области „Модерн Гласс“ запустил завод сверхбольших стеклопакетов за 2,2 млрд руб. Стекла длиной до 12 метров будут выпускаться под брендом Hugesize», — сообщается в telegram-канале.

Многим строительным компаниям уже знакомы стеклопакеты из Челябинской области. Среди заказчиков «Модерн Гласс» — застройщики «Москва-Сити», партнеры из Уфы, Екатеринбурга и других стран.

Новое оборудование для производства 12-метровых изделий стало первым в России. Триплекс представляет собой многослойное стекло, где слои склеены между собой. Стеклопакет применяется при остеклении небоскребов.

Ранее завод «Модерн Гласс» воспользовался льготным займом финансирования «Промышленная ипотека», запущенным в Челябинской области. Льготный заем в сумме 1,6 млрд рублей позволил запустить новую линию по производству двенадцатиметровых стекол.

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В Челябинской области компания «Модерн Гласс» запустила завод по производству стеклопакетов длиной 12 метров. Открытие попало в топ ключевых событий в экономике регионов страны с 4 июня по 10 июня, сообщает telegram-канал «Внеплановая Экономика». «В Челябинской области „Модерн Гласс“ запустил завод сверхбольших стеклопакетов за 2,2 млрд руб. Стекла длиной до 12 метров будут выпускаться под брендом Hugesize», — сообщается в telegram-канале. Многим строительным компаниям уже знакомы стеклопакеты из Челябинской области. Среди заказчиков «Модерн Гласс» — застройщики «Москва-Сити», партнеры из Уфы, Екатеринбурга и других стран. Новое оборудование для производства 12-метровых изделий стало первым в России. Триплекс представляет собой многослойное стекло, где слои склеены между собой. Стеклопакет применяется при остеклении небоскребов. Ранее завод «Модерн Гласс» воспользовался льготным займом финансирования «Промышленная ипотека», запущенным в Челябинской области. Льготный заем в сумме 1,6 млрд рублей позволил запустить новую линию по производству двенадцатиметровых стекол.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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