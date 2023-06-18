18 июня 2023

Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, сигареты, пачка сигарет
Речь идет о табачной продукции от отечественных производителей Фото:

В Минфине РФ приняли решение отказаться от бумажных спецмарок на табачной продукции. Об этом свидетельствуют документы ведомства, которые были направленны комитету Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«В настоящее время <…> осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации. <…> Планируется отказ от маркировки специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы министерства.

В Минфине подчеркивают, что работы ведутся для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе сведений из госсистемы маркировки. В документах сказано, что эта мера затронет только продукцию, которая произведена и реализована в России.

Ранее стало известно, что стране планируют ввести маркировку воды, предназначенной для детского питания. В постановлении кабмина указано, что изменения вступят в силу с сентября.

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В Минфине РФ приняли решение отказаться от бумажных спецмарок на табачной продукции. Об этом свидетельствуют документы ведомства, которые были направленны комитету Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. «В настоящее время <…> осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации. <…> Планируется отказ от маркировки специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы министерства. В Минфине подчеркивают, что работы ведутся для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе сведений из госсистемы маркировки. В документах сказано, что эта мера затронет только продукцию, которая произведена и реализована в России. Ранее стало известно, что стране планируют ввести маркировку воды, предназначенной для детского питания. В постановлении кабмина указано, что изменения вступят в силу с сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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