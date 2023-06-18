Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

19 июня 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Речь идет о табачной продукции от отечественных производителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минфине РФ приняли решение отказаться от бумажных спецмарок на табачной продукции. Об этом свидетельствуют документы ведомства, которые были направленны комитету Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. «В настоящее время <…> осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации. <…> Планируется отказ от маркировки специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы министерства. В Минфине подчеркивают, что работы ведутся для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе сведений из госсистемы маркировки. В документах сказано, что эта мера затронет только продукцию, которая произведена и реализована в России. Ранее стало известно, что стране планируют ввести маркировку воды, предназначенной для детского питания. В постановлении кабмина указано, что изменения вступят в силу с сентября.

В Минфине РФ приняли решение отказаться от бумажных спецмарок на табачной продукции. Об этом свидетельствуют документы ведомства, которые были направленны комитету Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. «В настоящее время <…> осуществляется разработка механизма контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации. <…> Планируется отказ от маркировки специальными (федеральными) марками», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы министерства. В Минфине подчеркивают, что работы ведутся для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе сведений из госсистемы маркировки. В документах сказано, что эта мера затронет только продукцию, которая произведена и реализована в России. Ранее стало известно, что стране планируют ввести маркировку воды, предназначенной для детского питания. В постановлении кабмина указано, что изменения вступят в силу с сентября.