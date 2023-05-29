В России введут обязательную маркировку детской воды

30 мая 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России введут маркировку воды, предназначенной для детского питания. Изменения будут введены с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении кабмина. «Обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания, начнется в России с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Уточняется, что с этого времени все компании обязаны сообщать об использовании этой продукции. С 1 марта 2024 года будет необходимо информировать о выводе детской питьевой воды из оборота. Ранее в Минпромторге заявили, что рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Уточнялось, что ведется обсуждение о введении наказания производителей игнорирующих маркировку.

В России введут маркировку воды, предназначенной для детского питания. Изменения будут введены с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении кабмина. «Обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания, начнется в России с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Уточняется, что с этого времени все компании обязаны сообщать об использовании этой продукции. С 1 марта 2024 года будет необходимо информировать о выводе детской питьевой воды из оборота. Ранее в Минпромторге заявили, что рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Уточнялось, что ведется обсуждение о введении наказания производителей игнорирующих маркировку.