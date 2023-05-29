29 мая 2023

В России введут обязательную маркировку детской воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., детское питание, агуша
Изменения вступят в силу с 1 сентября Фото:

В России введут маркировку воды, предназначенной для детского питания. Изменения будут введены с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении кабмина.

«Обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания, начнется в России с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Уточняется, что с этого времени все компании обязаны сообщать об использовании этой продукции. С 1 марта 2024 года будет необходимо информировать о выводе детской питьевой воды из оборота.

Ранее в Минпромторге заявили, что рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Уточнялось, что ведется обсуждение о введении наказания производителей игнорирующих маркировку.

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В России введут маркировку воды, предназначенной для детского питания. Изменения будут введены с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении кабмина. «Обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания, начнется в России с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Уточняется, что с этого времени все компании обязаны сообщать об использовании этой продукции. С 1 марта 2024 года будет необходимо информировать о выводе детской питьевой воды из оборота. Ранее в Минпромторге заявили, что рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Уточнялось, что ведется обсуждение о введении наказания производителей игнорирующих маркировку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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